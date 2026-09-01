Гейміфікація в "Мрії": школярі отримуватимуть винагороди за домашні завдання

Освітня екосистема “Мрія” тестуватиме новий формат мотивації школярів. Учні зможуть отримувати “мрійки” за виконання домашніх завдань, перегляд пізнавальних відео та інші корисні дії, а потім витрачати їх у спеціальній “Крамничці” на реальні подарунки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Винагороди за навчання

У межах нової системи учні зможуть отримувати внутрішню валюту за виконання домашніх завдань, перегляд пізнавальних відео та інші навчальні активності. Накопичені винагороди можна буде обмінювати на реальні подарунки від партнерів.

У застосунку "Мрія" планують запровадити одразу три нові елементи.

"Мрійки" - внутрішня валюта, яку школярі отримуватимуть за виконання домашніх завдань, перегляд пізнавального контенту та інші корисні дії. Таким чином, система робитиме акцент не лише на підсумковій оцінці, а й на регулярних зусиллях учня.

"Кмітливки" - короткі щоденні вікторини на різні теми. За допомогою цього формату діти зможуть отримувати нові знання в ігровій формі.

"Крамничка" - віртуальний простір, де накопичені «Мрійки» можна буде обмінювати на винагороди від партнерів. Серед них — квитки в кіно, VR-квести, майстеркласи, заняття з репетиторами, а також сертифікати на книжки та іграшки.

За словами співкерівника "Мрії" Олександра Павленка, нові механіки мають допомогти школярам бачити не лише результат навчання, а й власний прогрес та щоденні зусилля.

"Мрія" вже використовує елемент гейміфікації у вигляді стріків, які показують, скільки днів поспіль учень виконує домашні завдання. Нова система має розширити ці можливості та додатково мотивувати дітей до регулярної навчальної активності.

Пілот проведуть у 100 школах

На першому етапі систему гейміфікації протестують у 100 відібраних закладах освіти. Їхні учні першими отримають доступ до нових функцій.

Школи, які вже користуються екосистемою "Мрія", можуть подати заявку на участь у пілотному проєкті.

Під час тестування команда "Мрії" планує збирати відгуки учнів та інших користувачів, щоб удосконалити ігрові механіки. Також розробники мають намір розширювати перелік винагород у "Крамничці".

У разі успішного завершення пілоту систему гейміфікації планують масштабувати на всі школи, підключені до екосистеми "Мрія".

До проєкту хочуть залучити бізнес

Наповнювати "Крамничку" винагородами планують за участю українського бізнесу. До партнерства запрошують як великі національні компанії, так і локальні соціально відповідальні ініціативи.

Партнери зможуть надавати школярам власні товари або послуги як винагороди, долучаючись таким чином до розвитку системи мотивації учнів.

"Мрія" є державною освітньою екосистемою, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки разом із Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, повідомлялося, що проєкт "Мрія", ініційований президентом України, отримає від технологічного гіганта Google $1,5 мільйона на розвиток цифрової освіти. Це партнерство відкриває нові можливості для українських школярів, батьків і вчителів.