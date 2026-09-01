Геймификация в "Мечте": школьники будут получать вознаграждения за домашние задания

Образовательная экосистема "Мрия" будет тестировать новый формат мотивации школьников. Учащиеся смогут получать "мечты" за выполнение домашних заданий, просмотр познавательных видео и другие полезные действия, а затем тратить их в специальной "Магазинке" на реальные подарки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Вознаграждения за обучение

В рамках новой системы учащиеся смогут получать внутреннюю валюту за выполнение домашних заданий, просмотр познавательных видео и другие обучающие активности. Накопленные награды можно будет обменивать на реальные подарки от партнеров.

В приложении "Мрия" планируют ввести сразу три новых элемента.

"Мечтания" - внутренняя валюта, которую школьники будут получать за выполнение домашних заданий, просмотр познавательного контента и другие полезные действия. Таким образом, система будет делать акцент не только на итоговой оценке, но и на регулярных усилиях ученика.

"Смекалки" - короткие ежедневные викторины на разные темы. Посредством этого формата дети смогут получать новые знания в игровой форме.

"Магазинчик" - виртуальное пространство, где накопленные «Мечты» можно будет обменивать на вознаграждения от партнеров. Среди них билеты в кино, VR-квесты, мастерклассы, занятия с репетиторами, а также сертификаты на книги и игрушки.

По словам соруководителя "Мечты" Александра Павленко, новые механики должны помочь школьникам видеть не только результат обучения, но и прогресс и ежедневные усилия.

"Мечта" уже использует элемент геймификации в виде стриков, показывающих, сколько дней подряд учащийся выполняет домашние задания. Новая система должна расширить эти возможности и дополнительно мотивировать детей к регулярной обучающей активности.

Пилот проведут в 100 школах

На первом этапе систему геймификации протестируют в 100 отобранных учебных заведениях . Их ученики первыми получат доступ к новым функциям.

Школы, уже пользующиеся экосистемой "Мрия", могут подать заявку на участие в пилотном проекте.

Во время тестирования команда "Мечты" планирует собирать отзывы учащихся и других пользователей, чтобы усовершенствовать игровые механики. Также разработчики намерены расширять перечень вознаграждений в "Крамничке".

В случае успешного завершения пилота, систему геймификации планируют масштабировать на все школы, подключенные к экосистеме "Мрия".

К проекту хотят привлечь бизнес

Наполнять "Крамничку" наградами планируют с участием украинского бизнеса. В партнерство приглашают как крупные национальные компании, так и локальные социально ответственные инициативы.

Партнеры смогут предоставлять школьникам собственные товары или услуги в качестве вознаграждения, приобщаясь таким образом к развитию системы мотивации учащихся.

"Мрия" является государственной образовательной экосистемой, реализуемой Министерством цифровой трансформации и Министерством образования и науки вместе с Программой EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, сообщалось, что проект "Мрия", инициированный президентом Украины, получит от технологического гиганта Google $1,5 миллиона на развитие цифрового образования. Это партнерство открывает новые возможности для украинских школьников, родителей и учителей.