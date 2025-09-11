Запланована подія 2

Google инвестирует $1,5 млн в развитие образовательного проекта "Мрія": детали сотрудничества

Михаил Федоров, команда Google, встреча
Google финансово поддержит образовательный проект "Мія". Фото: Михаил Федоров.

Проект "Мрія", инициированный президентом Украины, получит от технологического гиганта Google $1,5 миллиона на развитие цифрового образования. Это партнерство открывает новые возможности для украинских школьников, родителей и учителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Мрія" - лучший цифровой продукт для школ и родителей. Удобный интерфейс, современные технологии и искусственный интеллект - все для того, чтобы предоставить каждому ребенку возможность стать тем, кем он мечтает", - отметил он.

Почему Google инвестирует в "Мрію"?

Поддержка от Google, предоставленная через Google.org Fellowship, подтверждает, что Украина создает инновационные образовательные продукты мирового уровня. Денежные средства будут использованы для внедрения инструментов на базе искусственного интеллекта, что сделает обучение персонализированным, современным и адаптированным к потребностям каждого ребенка.

"Мрія" - это не просто приложение, а целая цифровая экосистема, которая уже объединяет более 2000 школ по всей Украине.

Планы развития

Благодаря финансовой поддержке от Google, проект сможет быстрее реализовать свои амбициозные планы. Среди них:

  • пилотирование образовательных услуг для дошкольных учреждений;
  • разработка концепции единой цифровой экосистемы для университетов.

Впервые в Украине единая цифровая экосистема объединит несколько образовательных звеньев от детского сада до высшего образования.

Справочно

Образовательный проект "Мрія" - инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифра и МОН вместе с Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, технологический гигант Google на протяжении последних трех лет предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов.

Автор:
Татьяна Ковальчук