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IT и Телеком
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Образовательное приложение "Мрія": Кабмин утвердил порядок наполнения контентом

Образовательное приложение "Мрія": Кабмин утвердил порядок наполнения контентом
Иллюстрация: НУШ

Кабинет Министров Украины утвердил порядок наполнения контентом образовательного приложения "Мрія".

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новый порядок определяет механизмы добавления образовательного контента, использования объектов интеллектуальной собственности и процесс отбора хозяйствующих субъектов, желающих присоединиться к приложению с целью предоставления бонусов, призов, премий в связи с использованием уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрія-ID) .

Кроме того, утвержден порядок использования изображения торговой марки "Мрія".

Кому полезен сайт "Мрія"

  • Родителям, учителям, детям: можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы.
  • Бизнес и организации: возможность стать партнером "Мрія" и приобщиться к трансформации образования в Украине.
  • Талантам: найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев.
  • Всем заинтересованным украинцам: можно поделиться любыми идеями или предложениями по развитию образовательной "Мрії".

Напомним, ранее, в сентябре 2024 года, к бета-тестированию приложения присоединились первые 40 школ из разных регионов, а общее количество пользователей уже превысило 100 тысяч.

В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения "Мрія", в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения.

В феврале Кабинет министров поручил обеспечить использование мобильного приложения "Мрія" в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.

Автор:
Татьяна Гойденко