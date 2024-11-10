- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Образовательное приложение "Мрія": Кабмин утвердил порядок наполнения контентом
Кабинет Министров Украины утвердил порядок наполнения контентом образовательного приложения "Мрія".
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Новый порядок определяет механизмы добавления образовательного контента, использования объектов интеллектуальной собственности и процесс отбора хозяйствующих субъектов, желающих присоединиться к приложению с целью предоставления бонусов, призов, премий в связи с использованием уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрія-ID) .
Кроме того, утвержден порядок использования изображения торговой марки "Мрія".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кому полезен сайт "Мрія"
- Родителям, учителям, детям: можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы.
- Бизнес и организации: возможность стать партнером "Мрія" и приобщиться к трансформации образования в Украине.
- Талантам: найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев.
- Всем заинтересованным украинцам: можно поделиться любыми идеями или предложениями по развитию образовательной "Мрії".
Напомним, ранее, в сентябре 2024 года, к бета-тестированию приложения присоединились первые 40 школ из разных регионов, а общее количество пользователей уже превысило 100 тысяч.
В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения "Мрія", в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения.
В феврале Кабинет министров поручил обеспечить использование мобильного приложения "Мрія" в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.