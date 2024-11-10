Образовательное приложение "Мрія": Кабмин утвердил порядок наполнения контентом

Кабинет Министров Украины утвердил порядок наполнения контентом образовательного приложения "Мрія".

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новый порядок определяет механизмы добавления образовательного контента, использования объектов интеллектуальной собственности и процесс отбора хозяйствующих субъектов, желающих присоединиться к приложению с целью предоставления бонусов, призов, премий в связи с использованием уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса (Мрія-ID) .

Кроме того, утвержден порядок использования изображения торговой марки "Мрія".

Кому полезен сайт "Мрія"

Родителям, учителям, детям : можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы.

: можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы. Бизнес и организации : возможность стать партнером "Мрія" и приобщиться к трансформации образования в Украине.

: возможность стать партнером "Мрія" и приобщиться к трансформации образования в Украине. Талантам : найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев.

: найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев. Всем заинтересованным украинцам: можно поделиться любыми идеями или предложениями по развитию образовательной "Мрії".

Напомним, ранее, в сентябре 2024 года, к бета-тестированию приложения присоединились первые 40 школ из разных регионов, а общее количество пользователей уже превысило 100 тысяч.

В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения "Мрія", в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения.

В феврале Кабинет министров поручил обеспечить использование мобильного приложения "Мрія" в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.