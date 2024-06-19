В Украине запустили сайт образовательного приложения "Мрія"

В Украине запустили сайт нового образовательного приложения "Мрія". В настоящее время приложение тестируется в 40 школах и команда активно работает над его усовершенствованием, учитывая отзывы пользователей.

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Об этом сообщает Минцифры.

"Сейчас тестируем приложение в 40 школах Украины, анализируем обратную связь и делаем Мрію еще лучше. Чтобы вы были в курсе всех новинок и особенностей приложения, создали сайт и собрали на нем всю информацию о проекте", - говорится в сообщении.

Сайт станет полезным для разных категорий:

Родителям, учителям, детям : можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы.

: можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы. Бизнес и организации : возможность стать партнером "Мрії" и приобщиться к трансформации образования в Украине.

Талантам : найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев.

Всем заинтересованным украинцам можно поделиться любыми идеями или предложениями для развития образовательной "Мрії".

Благодаря новому сайту, пользователи могут быть в курсе всех новинок и особенностей образовательного приложения.

Тестирование "Мрії"

Напомним, бета-тестирование "Мрії" началось 6 июня и оно проходило в три этапа.

1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.

2.Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрії", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе.

3.Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".