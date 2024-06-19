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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Украине запустили сайт образовательного приложения "Мрія"

В Украине запустили сайт образовательного приложения "Мрія"
Иллюстрация: сайт "Мрії"

В Украине запустили сайт нового образовательного приложения "Мрія". В настоящее время приложение тестируется в 40 школах и команда активно работает над его усовершенствованием, учитывая отзывы пользователей.

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Об этом сообщает Минцифры.

"Сейчас тестируем приложение в 40 школах Украины, анализируем обратную связь и делаем Мрію еще лучше. Чтобы вы были в курсе всех новинок и особенностей приложения, создали сайт и собрали на нем всю информацию о проекте", - говорится в сообщении.

Сайт станет полезным для разных категорий:

  • Родителям, учителям, детям: можно узнать о функционале приложения, его преимуществах и получить ответы на часто задаваемые вопросы.
  • Бизнес и организации: возможность стать партнером "Мрії" и приобщиться к трансформации образования в Украине.
  • Талантам: найти возможности присоединиться к стремительно развивающейся команде "Мрії", которая ищет смелых людей для создания продукта для миллионов украинцев.
  • Всем заинтересованным украинцам можно поделиться любыми идеями или предложениями для развития образовательной "Мрії".

Благодаря новому сайту, пользователи могут быть в курсе всех новинок и особенностей образовательного приложения.

Тестирование "Мрії"

Напомним, бета-тестирование "Мрії" началось 6 июня и оно проходило в три этапа.

1. Проверка функционала приложения от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений.

2.Подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрії", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и вебверсией в работе.

3.Тестирование "Мрії" в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".

Автор:
Татьяна Гойденко