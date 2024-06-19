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- ІТ та Телеком
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В Україні запустили сайт освітнього застосунку "Мрія"
В Україні запустили сайт нового освітнього застосунку "Мрія". Наразі додаток тестується у 40 школах і команда активно працює над його вдосконаленням, враховуючи відгуки користувачів.
Про це повідомляє Мінцифри.
"Зараз тестуємо застосунок у 40 школах України, аналізуємо зворотний зв'язок та робимо Мрію ще кращою. Щоб ви були в курсі всіх новинок та особливостей застосунку, створили сайт та зібрали на ньому всю інформацію про проєкт", - йдеться в повідомленні.
Сайт стане корисним для різних категорій:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Батькам, учителям, дітям: можна дізнатися про функціонал застосунку, його переваги та отримати відповіді на поширені запитання.
- Бізнесам та організаціям: можливість стати партнером "Мрії" та долучитися до трансформації освіти в Україні.
- Талантам: знайти можливості долучитися до команди "Мрії", яка стрімко розвивається і шукає сміливих людей для створення продукту для мільйонів українців.
- Усім зацікавленим українцям: можна поділитися будь-якими ідеями або пропозиціями для розвитку освітньої "Мрії".
Завдяки новому сайту, користувачі можуть бути в курсі всіх новинок та особливостей освітнього застосунку.
Тестування "Мрії"
Нагадаємо, бета-тестування "Мріі" розпочалося 6 червня і воно відбувалося в три етапи.
1. Перевірка функціоналу застосунку — від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень.
2.Підготовка до навчального року — кожну школу відвідають тренери "Мрії", які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі.
3.Тестування "Мрії" в реальних умовах — 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з "Мрією".