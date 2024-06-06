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"Мрія" стає реальністю: в Україні розпочинають тестування застосунку для дітей, вчителів та батьків
В Україні замінюють традиційні методи навчання в школах на більш сучасні й інноваційні і розпочинають тестування застосунку “Мрія". 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити його роботу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
""Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній застосунок", - зауважив він.
За його словами, найперше завдання — закохати вчителів та педагогів у застосунок, який допоможе їм менше часу витрачати на рутину, більше — на розвиток дітей.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Натомість батьки з "Мрією" знатимуть, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага.
Для дітей у "Мрії" буде акцент на особистому розвитку — бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати.
"Наше завдання — створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження Мрії", - наголосив Федоров.
Хто тестуватиме "Мрію"?
- школярі: Мрія ID, навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal.
- батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal.
- вчителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.
Бета-тест відбувається в три етапи:
1. Перевірка функціоналу застосунку — від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень.
2.Підготовка до навчального року — кожну школу відвідають тренери "Мрії", які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі.
3.Тестування "Мрії" в реальних умовах — 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з "Мрією".
Нагадаємо, Уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.