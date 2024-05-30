У Харківській області відкрили першу підземну школу з укриттям найвищого класу безпеки

У Люботині Харківської області розпочала роботу в тестовому режимі перша підземна школа з укриттям найвищого класу безпеки, що розраховане на 400 людей.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує чинити терор мирного населення та нищити цивільні об'єкти Харківщини. Наше першочергове завдання – вберегти життя людей, а найголовніше – дітей", - розповів Синєгубов.

За його словами, укриття найвищого класу безпеки А-4 розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Кошти надійшли з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

Зазначається, що освітній простір буде використовуватися під час літніх канікул для надолуження освітніх втрат. Дирекція закладу наразі розробляє графік навчання у кілька змін, додав начальник Харківської ОВА.

"Сьогодні було дуже приємно бачити радісні очі дітей, які вперше за тривалий час зустрілися із однокласниками наживо. Це стало можливим завдяки побудованому безпечному середовищу на базі обласного навчального закладу. Співпраця з Харківською ОВА триватиме. Маємо на меті створювати якомога більше таких об'єктів на території регіону для повноцінного розвитку нашого молодого покоління", – сказала очільниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Що знаходиться в підземній школі

В ОВА повідомляють, що глибина закладання безпечного середовища – від 2 до 4 метрів, в залежності від рівня ґрунту. Товщина стін складає близько 400 міліметрів. Крім основної зали, тут є 10 технічних приміщень. Під час будівництва захисної споруди окрему увагу приділили безбар'єрному простору – забезпечили доступ для маломобільних груп населення, відповідно до норм облаштували сантехнічні вузли та підйомники.

Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА Підземна школа у Люботині. Фото: Харківська ОВА

На території об'єкта встановили систему електропостачання, опалення, вентиляції, водопостачання, встановлено слабострумні мережі, а також Wi-Fi-зв'язок. На випадок аварійного відключення електрики сховище забезпечено генератором потужністю 10 кВт.

Навчання під землею

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.

Додамо, що Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.