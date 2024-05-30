В Харьковской области открыли первую подземную школу с укрытием высшего класса безопасности

В Люботине Харьковской области начала работу в тестовом режиме первая подземная школа с укрытием высшего класса безопасности, рассчитанная на 400 человек.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает совершать террор мирного населения и уничтожать гражданские объекты Харьковщины. Наша первоочередная задача – уберечь жизнь людей, а самое главное – детей", - рассказал Синегубов.

По его словам, укрытие самого высокого класса безопасности А-4 рассчитано на 400 человек. Общая стоимость – почти 73 миллиона гривен. Средства поступили из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

Отмечается, что образовательное пространство будет использоваться во время летних каникул для восполнения образовательных потерь. Дирекция заведения разрабатывает график обучения в несколько смен, добавил начальник Харьковской ОВА.

"Сегодня было очень приятно видеть радостные глаза детей, впервые за длительное время встретившихся с одноклассниками вживую. Это стало возможным благодаря построенной безопасной среде на базе областного учебного заведения. Сотрудничество с Харьковской ОВА будет продолжаться. Намереваемся создавать как можно больше таких объектов на территории региона для полноценного развития нашего молодого поколения", – сказала глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Что находится в подземной школе

В ОВА сообщают, что глубина закладки безопасной среды – от 2 до 4 метров, в зависимости от уровня почвы. Толщина стен составляет около 400 миллиметров. Кроме основного зала здесь есть 10 технических помещений. При строительстве защитного сооружения особое внимание было уделено безбарьерному пространству – обеспечили доступ для маломобильных групп населения, в соответствии с нормами обустроили сантехнические узлы и подъемники.

Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА Подземная школа в Люботине. Фото: Харьковская ОВА

На территории объекта установили систему электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, установлены слаботочные сети, а также Wi-Fi-связь. На случай аварийного отключения электричества хранилище снабжено генератором мощностью 10 кВт.

Обучение под землей

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, по сообщению Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.

Добавим, что Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации относительно строительства пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.