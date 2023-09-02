"Такого опыта нет нигде в мире": В мэрии Харькова рассказали, как будут работать школьные классы в метро (ФОТО)

В Харькове с 4 сентября полноценно начнут работу классы по обучению школьников в метрополитене. Как сообщили в мэрии города, обучение будет организовано в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

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Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

За счет городского бюджета в метро для школьников будет организовано питание. Также на станциях будут работать психологи и медики, которые при необходимости смогут оперативно предоставить детям необходимую помощь.

Для безопасного и комфортного обучения детей в классах оборудованы системы рекуперации воздуха, освещения и звукоизоляции. По словам мэра Игоря Терехова, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям одобрили обучение в метро и предоставили соответствующие разрешения.

"Такого опыта нет ни в одном городе в мире. Харьков - первый! Относительно того, как дети будут приезжать и проводить время, как учителя будут работать с ними, мы все продумали. И с 4 сентября здесь стартуют занятия для более чем 1 тысячи детей. Это первый шаг, и когда родители увидят, какие условия здесь созданы, количество желающих, я уверен, будет расти", - считает руководитель города.

Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет

Как уточнил он изданию "Страна.ua", физических классных комнат обустроено все же лишь 17. Как пояснила СМИ учительница местной школы по имени Татьяна, для каждого района отведена станция метро, где "базовая" школа будет проводить уроки в понедельник, среду и пятницу для детей младших классов.

Если же ребенок учится не в базовой школе, родители могут перевести его временно в "базовую" школу, которая проводит такие уроки. По словам сотрудницы, в этом году значительно увеличилось количество учеников в частных школах, поскольку родители готовы платить деньги, лишь бы дети посещали школу физически. Также немало детей родители переводят в школы в тех областях, где они работают в офлайн-режиме.

В мэрии Харькова также сообщают, что в Индустриальном районе запланировано строительство школьного бомбоубежища, рассчитанного на 450 детей. Оно должно стать первым укрытием, отвечающим обновленным государственным строительным нормам. Для его строительства уже была разработана проектно-сметная документация. По предварительным подсчетам, реализация этого проекта обойдется в 56 миллионов гривен.