Власти Харькова показали, как переоборудуют метро в школьные классы (ВИДЕО)

Власти Харькова готовятся к старту нового школьного сезона, оборудуя помещения для обучения в метрополитене. Соответствующее видео опубликовал на своих страницах в соцсетях мэр Игорь Терехов.

"Как руководитель я не очень люблю показывать работу до ее окончательного завершения. Поэтому был против того, чтобы демонстрировать в целом процесс нашей подготовки к комбинированному обучению школьников в метрополитене, который еще продолжается", - отметил он.

С другой стороны, указал мэр, он как отец считает, что родители должны иметь четкое представление о виде места, где будут получать знания их дети, чтобы принять решение относительно будущего образовательного формата.

"Работа в подземке кипит 24/7 и находится под моим личным контролем. Это же первый и абсолютно уникальный опыт для всех нас. Работаем над безопасностью, вентиляцией с рекуперацией воздуха, отоплением, звукоизоляцией, ремонтом в классных комнатах и туалетах", - заявил Терехов.

Городской голова заверил, что работы будут проведены качественно и завершены вовремя, к началу семестра, и харьковские дети будут учиться в комфортных, а главное – безопасных условиях.

Отметим, что подробности этого проекта, в частности его масштаба, и дальнейшей работы, собственно, самого метро не приводятся. В частности, не сообщало в течение лета о таком и само коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен". Судя по опубликованному в понедельник видео, снято оно в помещениях станции "Университет" Салтовской линии, выходы из которой находятся у здания областной администрации, получившего значительные разрушения в результате российского ракетного удара еще 1 марта 2022 года.

Лишь ранее в августе в эфире национального телемарафона Терехов сообщил, что в метро готовят комфортные классы для обучения детей в комбинированном режиме. По его словам, в них обустроят системы рекуперации воздуха, освещения и туалеты.

"Я провожу встречи с родителями и вижу, что есть запрос на обучение офлайн и онлайн, и мы должны сделать так, чтобы все пожелания были выполнены. Самое безопасное место – это метрополитен. 160 тысяч харьковчан с начала войны находились в метро. Очень просто было бы оставить только систему образования онлайн, но я вижу запрос от родителей, поэтому будем делать все необходимое, чтобы с 1 сентября начать комбинированную систему обучения", - отмечал мэр.

По его словам, дети будут учиться в метро три-четыре раза в неделю, посменно и поочередно. На станции метро школьников будет подвозить специальный автобус. Кроме того, учащихся будут бесплатно кормить. Терехов заявлял, что учебный процесс не будет мешать жителям города во время ракетной опасности использовать метрополитен как укрытие.