Влада Харкова показала, як переобладнує метро у шкільні класи (ВІДЕО)

Влада Харкова готується до старту нового шкільного сезону, обладнуючи приміщення для навчання в метрополітені. Відповідне відео опублікував на своїх сторінках у соцмережах міський голова Ігор Терехов.

"Як керівник я не дуже люблю показувати роботу до її остаточного завершення. Тому був проти того, щоб демонструвати на загал процес нашої підготовки до комбінованого навчання школярів у метрополітені, який ще триває", - зазначив він.

З іншого боку, вказав мер, він як батько вважає, що батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату.

"Робота у підземці кипить 24/7 і знаходиться під моїм особистим контролем. Адже це перший і абсолютно унікальний досвід для всіх нас. Працюємо над безпекою, вентиляцією з рекуперацією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах та вбиральнях", - заявив Терехов.

Очільник міста запевнив, що роботи будуть проведені якісно й завершені вчасно, до початку семестру, і харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне - безпечних умовах.

Зазначимо, що подробиці щодо цього проєкту, зокрема його масштабу, та подальшої роботи, власне, самого метро не наводяться. Зокрема, не повідомляло впродовж літа про таке й саме комунальне підприємство "Харківський метрополітен". Судячи з опублікованого в понеділок відео, воно зняте в приміщеннях станції "Університет" Салтівської лінії, виходи з якої знаходяться біля будівлі обласної адміністрації, яка отримала значні руйнування внаслідок російського ракетного удару ще 1 березня 2022 року.

Лиш раніше у серпні в ефірі національного телемарафону Терехов повідомив, що в метро готують комфортні класи для навчання дітей у комбінованому режимі. За його словами, у них облаштують системи рекуперації повітря, освітлення, туалетні кімнати.

"Я проводжу зустрічі з батьками і бачу, що є запит на навчання офлайн та онлайн, і ми повинні зробити так, щоб усі побажання були виконані. Найбезпечніше місце - це метрополітен. 160 тисяч харків'ян з початку війни перебували в метро. Дуже просто було б залишити лише систему освіти онлайн, але я бачу запит від батьків, тому робитимемо все необхідне, щоб з 1 вересня почати комбіновану систему навчання", - зазначав мер.

За його словами, діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово. До станцій метро школярів підвозитиме спеціальний автобус. Крім того, учнів безкоштовно годуватимуть. Терехов при цьому заявляв, що навчальний процес не заважатиме мешканцям міста під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття.