У Києві визначилися з графіком навчального року для школярів: коли будуть канікули

В київських школах навчальний рік триватиме з 1 вересня до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація – до 28 червня 2024 року.

Про це 22 серпня повідомила пресслужба КМДА.

Навчальний рік 2023/24 у Києві — семестри та канікули

І семестр розпочнеться з 1 вересня і триватиме до 22 грудня 2023 року, ІІ семестр – із 8 січня до 31 травня 2024 року. Восени київські школярі підуть на канікули з 23 та будуть відпочивати до 29 жовтня, взимку – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, весною – з 25 до 31 березня.

Першокласники отримають додаткові тижневі канікули – з 19 до 25 лютого.

Формат навчання в київських школах

Кожен заклад освіти обиратиме самостійно, як будуть вчитися діти. На засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів мають ухвалити рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання.

"Перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для школярів, які перебувають за кордоном, в Україні запровадили нову форму навчання.

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