"Проспати" перший урок: Лісовий розповів, як організувати процес навчання дітей в умовах частих повітряних тривог

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що у новому навчальному році, батькам не варто відправляти дітей до школи на перший урок, якщо вночі лунала повітряна тривога.

Про це він напивав на своїй сторінці у Facebook.

Лісовий зазначив, що дане питання не врегульоване нормативно, але потребує відповіді у межах здорового глузду. Він вважає, що якщо дитина не виспалася, бо половину ночі провела у сховищі і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Постійні сигнали повітряної тривоги створюють навантаження, якого б у мирний час не було.

При цьому, пропущене заняття можна наздогнати на платформі Всеукраїнської школи онлайн.

"Треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів. (…) У навчальному процесі треба фокусуватися на головному, використовуючи усі переваги академічної свободи", - написав міністр.

Він додає, що якщо учні пропустили самостійну чи контрольну роботу, вчитель має надавати їм можливість скласти цю роботу.

Лісовий також розповів, що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей ні. В такому випадку, вчителю слід перервати заняття, йти до укриття і за можливості, продовжити заняття зі сховища.

"Це питання не стільки про академічну успішність і правила, скільки про ментальне здоров’я – і школярів, і педагогів", - резумував міністр.

Лісовий додав, що детальніші рекомендації про те, як поводитися і учням і вчителям під час нового навчального року Міністерство опублікує трохи пізніше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

За цією формою навчання учні, які знаходяться за кордоном, зможуть вивчати лише український компонент шкільної програми, а решту предметів будуть опановувати в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично.