В Україні збудували лоцманське судно за кошти США (ФОТО)

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало будівництво нового судна для Адміністрації морських портів України. Найближчим часом воно розпочне роботу в порту Рені, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що лоцманське судно збудоване в Україні силами національного виробника “УМС МАРІН” коштом американського агентства. Урочиста передача судна АМПУ відбулася 2 травня за участі заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулман та посла США в Україні Бріджит Брінк.

Фото: Facebook/ Олександр Кубраков

“Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третину всього вантажообігу. За останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 мільйона тонн вантажів, з яких на експорт - 4 мільйона тонн”, - наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Урядовець додав, що міністерство системно співпрацює з американськими партнерами задля розвитку портового кластеру. Зокрема, вже було залучено обладнання для захисту обʼєктів критичної інфраструктури морських портів, передано спеціальну техніку для вантажоперевалки, залучено додаткове фінансування для проєктів розвитку логістики в регіоні.

Водночас одним із ключових напрямків роботи проєкту USAID “Економічна підтримка України”, бюджет якої становить 350 мільйонів доларів, є підтримка логістики експорту зерна.

“Це - перше замовлення ДП “АМПУ” щодо побудови нового лоцманського катеру. Взагалі передбачена закупівля 3 нових лоцботів. Я вдячний команді USAID, філії “Дельта-Лоцман” та фахівцям апарату управління ДП “АМПУ”, які протягом майже півтора року вели цей проєкт, і зараз ми можемо бачити результат цієї плідної праці”, - зауважив очільник АМПУ Юрій Литвин.

Ситуація у дунайській логістиці

Нагадаємо, що 18 квітня Асоціація портів України “Укрпорт” звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через критичну ситуацію в дунайській логістиці. Портовики поскаржилися, що через скорочення експорту агропродукції ставки фрахту впали подекуди нижче довоєнного рівня.

В асоціації нарікають, що суднохідні компанії вимушені працювати з від’ємною рентабельністю заради збереження частки ринку. Зауважуючи, що тривалий період критично низьких ставок може призвести до деградації потенціалу дунайського кластеру: більша частина флоту буде виведена у відстій, втрачені дефіцитні кадри, заморожені стивідорні проєкти.

Попри це, у 2023 році вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних показників – понад 29 мільйонів тонн, що майже в 6 разів більше порівняно з довоєнним періодом. На початку березня повідомлялося, що з початку 2024 року через дунайські порти було експортовано вже 3,7 мільйона тонн вантажів, з них 2,5 мільйона тонн – зернові культури та олія.