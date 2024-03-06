Не тільки морем: з початку року через Дунайські порти експортовано 3,7 млн тонн вантажів

З початку 2024 року через Дунайські порти експортовано 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн – зернові культури та олія.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, попри рекордні обсяги українського коридору Дунайські порти мають потенціал для зростання.

"Українське Дунайське Пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, через протести польських фермерів на кордоні Україна наростила експорт тимчасовим морським коридором. У лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

УДП запускає контейнерні каравани Дунаєм

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

УДП почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів. Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац. Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

у 2023 році УДП було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.