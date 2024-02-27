"Ми виконали все": Мінвідновлення здивоване планами польських перевізників відновити протести на кордоні

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури переконане, що виконало всі домовленості для попередження блокади з боку польських перевізників і здивоване планами поновити протести на україно-польському кордоні.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Там зауважують, що відомство не припиняє діалог з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону, зокрема польськими перевізниками.

Чергова розмова відбулась за ініціативи української сторони між заступником міністра Сергієм Деркачем та Павелом Ганцажем, заступником міністра інфраструктури Польщі.

"Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось Мінвідновлення. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли", - підкреслив Деркач.

Він зауважив, що його польський колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест.

"Питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі", – наголосив Деркач.

Він також повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Україна фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Під час розмови заступник міністра окремо зупинився на тому, що питання продовження "транспортного безвізу" є для України важливим та терміновим.

Тому Міністерство відновлення звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини.

"Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тисяч вантажівок", - підсумував Деркач.

Нагадаємо, з 1 березня польські перевізники планують приєднатися до протестів фермерів та хочуть знову блокувати КПП у Гребенному, Дорогуську, Корчовій та у Медиці на кордоні з Україною.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.