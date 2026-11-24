Європа ризикує втратити значну частину потужностей із виробництва аміаку через рекордно високі ціни на енергоносії, що змушує виробників добрив зупиняти власні заводи та збільшувати закупівлі сировини за кордоном. За оцінкою цінового агентства Argus, у регіоні вже виведено з експлуатації щонайменше 5 мільйонів тонн річних потужностей, або 28% від загального обсягу, хоча реальна частка зупиненого виробництва наближається до 35%, тоді як імпорт аміаку у вересні сягнув чотирирічного максимуму.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Ключовою причиною кризи стало подорожчання природного газу після початку війни між США та Іраном у лютому 2026 року — якщо до конфлікту газ у Європі коштував 32 євро за мегават-годину, то зараз ціна тримається вище 90 євро, тоді як до початку бойових дій близько чверті світової торгівлі аміаком припадало саме на Близький Схід.

Оскільки природний газ формує від 80% до 90% змінних витрат при випуску аміаку, собівартість європейського виробництва подвоїлася до 1 096 доларів за тонну, тоді як імпортний аміак із Північної Африки, Тринідаду і Тобаго та США обходиться у північно-західній Європі по 760 доларів за тонну.

Скорочення потужностей найбільших гравців та логістичні обмеження

Через тривалий ціновий тиск європейські хімічні компанії змушені скорочувати випуск продукції або переходити на привізну сировину, хоча повністю замістити внутрішнє виробництво імпортом неможливо через відсутність інфраструктури для транспортування великих обсягів добрив у глиб континенту, зокрема фермерам Центральної Європи.

Норвезька компанія Yara, найбільший виробник добрив у Європі, скоротила випуск аміаку на своїх європейських майданчиках на 27%, однак завдяки флоту з 14 газовозів-аміаковозів може виготовляти 75% готових добрив з імпортної сировини, тоді як Велика Британія взагалі втратила власне виробництво аміаку після закриття заводів CF Fertilisers у Біллінгемі у 2023 році та Yara у Галлі на початку 2025 року.

Генеральний директор компанії AGF Nitrogen Петр Цінгр зазначив, що підприємство вже зупинило випуск аміаку на частині заводів із виходом до морських портів, оскільки купує імпортну сировину на 300 євро за тонну дешевше за власну собівартість, а наприкінці жовтня компанія відкликала всі пропозиції добрив із ринку та попередила про можливі тимчасові зупинки заводів у Франції, Німеччині, Австрії, Чехії та Словаччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз щонайменше на два роки відклав правила щодо викидів метану для імпорту газу та нафти на тлі зростання вартості імпорту енергоносіїв через війну в Ірані. Ухвалене 19 листопада рішення також стало результатом тривалого лобіювання з боку США, Катару та нафтогазового сектору.