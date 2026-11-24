У Львові, Житомирі та Кропивницькому планують збудувати соціальне орендне житло для понад 1 500 сімей. На реалізацію цього пілотного проєкту Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк виділяють перші €100 млн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо прееміщених осіб України.

Таке рішення ухвалила комісія при Міністерстві розвитку громад та територій після оцінювання п’яти громад, які пройшли попередні етапи відбору. Кременчук залишився в резервному списку, а Миколаїв не потрапив до переліку рекомендованих учасників.

"На пілотному етапі у 2027 році три громади мають збудувати житло для понад 1 500 сімей. Ці міста також стануть першими, хто на практиці запустить модель створення та управління таким житлом і його передачі в оренду", — повідомив міністр розвитку громад та територій Віталій Безгін.

Бюджет та джерела фінансування

Загальний бюджет проєкту становить €400 млн. На першому етапі громади отримають:

€50 млн безповоротного гранту від Європейського Союзу;

€50 млн кредиту від Європейського інвестиційного банку.

Оцінку фінансової спроможності громад для реалізації проєкту провели Міністерство фінансів України та компанія PwC.

Вимоги до будинків та розподіл квартир

Інвестиційні проєкти трьох міст передбачають зведення нових багатоквартирних будинків. Квартири в них розподілятимуть між внутрішньо переміщеними особами, вразливими верствами населення та іншими пріоритетними групами, яких визначить місцева влада.

Під час розробки проєктних рішень обов'язково враховано вимоги до безпеки, енергоефективності та безбар'єрності. Львів та Житомир уже обрали операторів, які управлятимуть збудованим житловим фондом.

Тепер громади розробляють проєктно-кошторисну документацію, після чого презентують свої детальні плани на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC).

Нагадаємо, у листопаді Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди та Угоди про інвестиційний грант між Україною та Європейським інвестиційним банком на проєкт "Створення соціального житла в Україні".