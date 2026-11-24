Во Львове, Житомире и Кропивницком планируют построить социальное арендное жилье для более чем 1500 семей. На реализацию этого пилотного проекта Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк выделяют первые 100 млн евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Такое решение приняла комиссия при Министерстве развития общин и территорий после оценки пяти общин, прошедших предварительные этапы отбора. Кременчуг остался в резервном списке, а Николаев не попал в список рекомендованных участников.

"На пилотном этапе в 2027 году три общины должны построить жилье более чем для 1 500 семей. Эти города также станут первыми, кто на практике запустит модель создания и управления таким жильем и его передачи в аренду", — сообщил министр развития общин и территорий Виталий Безгин.

Бюджет и источники финансирования

Общий бюджет проекта составляет €400 млн. На первом этапе общины получат:

€50 млн безвозвратного гранта от Европейского Союза;

€50 млн кредита от Европейского инвестиционного банка.

Оценку финансовой возможности общин для реализации проекта провели Министерство финансов Украины и компания PwC .

Требования к домам и распределение квартир

Инвестиционные проекты трех городов предполагают строительство новых многоквартирных домов. Квартиры в них будут распределяться между внутренне перемещенными лицами, уязвимыми слоями населения и другими приоритетными группами, определимыми местными властями.

При разработке проектных решений обязательно учтены требования к безопасности, энергоэффективности и безбарьерности. Львов и Житомир уже выбрали операторов, управляющих построенным жилищным фондом.

Теперь общины разрабатывают проектно-сметную документацию, после чего презентуют свои детальные планы на Международной конференции по восстановлению Украины ( URC ).

Напомним, в ноябре Рада приняла законопроект о ратификации Финансового соглашения и Соглашения об инвестиционном гранте между Украиной и Европейским инвестиционным банком на проект "Создание социального жилья в Украине" .