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Украина шагнула к созданию социального жилья: какие категории населения определены приоритетными

Квартира, дом
Верховная Рада приняла законопроект о ратификации соглашения с ЕИБ на 100 млн евро для социального жилья

Верховная Рада приняла законопроект о ратификации Финансового соглашения и Соглашения об инвестиционном гранте между Украиной и Европейским инвестиционным банком на проект "Создание социального жилья в Украине". Общий объем финансирования составляет 100 млн. евро – по 50 млн. евро кредитных и грантовых средств. Соглашения подписали еще 25 июня в Гданьске, а их ратификация необходима для вступления в силу документов.

 

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

Доступное жилье для уязвимых групп населения

Как уточнила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ратификация документов необходима для выполнения внутригосударственных процедур, без которых соглашения не вступают в силу согласно законодательству Украины.

По ее словам, средства Европейского инвестиционного банка будут направлены на обеспечение доступа к качественному и доступному жилью для уязвимых групп населения через развитие системы социального жилья. Проект также предусматривает укрепление институциональной способности органов власти и внедрение устойчивых финансовых и операционных механизмов в данной сфере.

Нардепка отметила, что привлечение кредитных и грантовых средств позволит снизить нагрузку на государственный и местные бюджеты и обеспечить реализацию приоритетных инвестиционных мероприятий без полного покрытия их стоимости из бюджета. Это, по ее оценке, также будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями и институтами Европейского Союза.

Приоритетные категории населения

Шуляк напомнила, что средства Европейского инвестиционного банка пойдут на строительство первого социального жилья сразу в пяти общинах – Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире. С финансовым учреждением уже достигнута договоренность на 400 млн евро для этих нужд, 100 млн из которых Украина уже получила. На конкурс подали 25 общин, из них в короткий список прошло восемь, а до финала дошли пять — их финансовые модели сейчас направлены на оценку в Министерство финансов, после чего ЕИБ начнет финансирование. Пилотная модель предполагает новое строительство, принадлежащее общине.

"Приоритетные категории уже определены: многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи военнослужащих и погибших защитников, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. В законе четко прописано, кто подпадает под социально уязвимые категории населения. И здесь очень важно акцентировать, что социальное жилье — это не доступно."

Она пояснила, что в рамочном законе "Об основных принципах жилищной политики" (№4751-IX) закреплена разница между доступным и социальным жильем в зависимости от дохода семьи: если доход позволяет семье воспользоваться другими инструментами, в частности льготными ипотеками или жилищно-строительными обществами, для нее может строить на социальную аренду.

"Стоимость такой аренды в среднем составит не более 25-30% дохода семьи. Но она будет формироваться под каждую семью отдельно. Будут семьи или граждане, которые смогут воспользоваться социальной арендой даже бесплатно", - подчеркнула Шуляк.

Шуляк пояснила, что ставку социальной аренды будут устанавливать ниже рыночной и будут привязывать к доходу арендатора, средней рыночной цене аренды в регионе и характеристик самого жилья. Предусмотрены и долгосрочные и краткосрочные форматы аренды — в отличие от частных арендодателей, это дает арендаторам долгосрочность контракта.

"В ЕС, откуда мы и позаимствовали эту практику и активно ее адаптируем под украинские реалии, среди механизмов формирования арендной платы социального жилья выделяют доход арендатора и условия, которые существуют на рынке. Арендная ставка там зависит от дохода нанимателя и может быть даже ниже, чем затраты на его фактическое содержание и расходы". как фиксированный процент от аналогичной стоимости на рынке. Например, стоимость может составлять всего 65% от средней цены аренды у частных собственников», — отметила Шуляк.

Она уточнила, что арендодатель будет ежегодно проверять доход арендатора: если его среднемесячный совокупный доход за два года подряд превысит установленный показатель, это станет основанием для прекращения договора аренды. Отдельным инструментом должна стать аренда с правом выкупа (rent-to-own) - средства от такого выкупа будут направляться на пополнение фонда социального жилья.

Шуляк отметила, что отдельный законопроект о фонде социального жилья, который окончательно урегулирует эту сферу, Украина должна принять не позднее 1 июня 2027 года, а строительство в избранных пяти общинах начнется, не дожидаясь этого документа, из-за острой потребности в жилье на фоне войны и большого количества внутренне перемещенных лиц.

"Впереди огромные вызовы, но мы их преодолеем вместе, поэтому наш комитет снова будет открыт для всех, кто будет работать над законом о социальном жилье и над всеми другими инициативами", - заверила Елена Шуляк.

Напомним, Минразвития представило концепцию законопроекта "О социальном жилье". Главная идея реформы заключается в переходе от устаревшей системы жилых очередей к модели доступной долгосрочной аренды для людей, не имеющих возможности самостоятельно приобрести или снять жилье по рыночным ценам.

Автор:
Светлана Манько

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