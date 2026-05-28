Аренда вместо очереди: как будет работать новая модель социального жилья

конференция Реформа социального жилья: системные решения, европейские стандарты и практика
Состоялась конференция посвященная реформе социального жилья / Министерство развития общин и территорий Украины

Минразвития представило концепцию концепции законопроекта "О социальном жилье". Главная идея реформы заключается в переходе от устаревшей системы жилых очередей к модели доступной долгосрочной аренды для людей, не имеющих возможности самостоятельно приобрести или снять жилье по рыночным ценам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Эта реформа определена одним из приоритетов в рамках Ukraine Facility Plan... Из-за полномасштабного вторжения России и временной оккупации части территорий миллионами людей были вынуждены покинуть свои дома. Мы говорим о около 5,8 миллиона находящихся за рубежом украинцев, еще 4,6 миллиона зарегистрированы как внутренне перемещенные лица "Реформа социального жилья: системные решения, европейские стандарты и практика" .

Новая модель предполагает создание системы доступной аренды жилья для граждан:

  • не имеют собственного жилья;
  • потеряли его из-за войны войны;
  • имеют жилье на временно оккупированных территориях;
  • проживают в непригодных для жизни условиях.

Система нацелена на людей с низким уровнем дохода. Помещения будут отвечать требованиям безопасности, качества и доступности для маломобильных групп населения. Законопроект учтет внутреннюю миграцию: человек сможет претендовать на жилье в той общине, где планирует работать.

Строительством и управлением фонда будут заниматься общины или специальные операторы – государственные, коммунальные или частные организации. Условием является то, что оператором может быть только некоммерческая структура. Арендная плата будет направлена на содержание помещений и строительство нового жилья.

"Мы должны построить систему социального жилья как финансово устойчивую модель. Она не может быть исключительно дотационной, иначе мы просто не сможем ее масштабировать в соответствии с потребностями страны", — подчеркнула чиновница.

Размер платы будет зависеть от дохода и характеристик помещения. Для граждан с низкими доходами предусмотрены жилищные субсидии. Объекты будут создаваться вместе с транспортом, социальной инфраструктурой и благоустройством. Через несколько месяцев документ вынесут на общественное обсуждение, а осенью подадут на рассмотрение парламента.

Напомним, 5 украинских общин прошли конкурсный отбор для участия в экспериментальном проекте строительства социального жилья для переселенцев и льготных категорий граждан. Победителями стали Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

Автор:
Татьяна Ковальчук