В Украине выбрали пять городов для строительства социального жилья на средства ЕС

Строительство
В Украине выбрали пять городов для строительства социального жилья на средства ЕС

Пять украинских общин прошли конкурсный отбор для участия в экспериментальном проекте строительства социального жилья для переселенцев и льготных категорий граждан. Победителями стали Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Небоскреб".

Проект рассчитан на два года, его общая стоимость составляет 100 миллионов евро. Финансирование совместно обеспечивают Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия: половину суммы предоставляют в виде безвозвратного гранта, а другую половину в форме кредита на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Теперь отобранные должны пройти финальное согласование в Минфине.

Условия проживания и критерии отбора

Построенные дома будут находиться исключительно в коммунальной собственности общин, они запрещены приватизировать или перепродавать. Квартиры будут сдавать в льготную аренду по ценам, существенно ниже рыночных. Жилье предназначено для ВПЛ, ветеранов, многодетных семей, людей с инвалидностью и работников критической инфраструктуры. Обязательное условие – квартиры будут полностью меблированы и оснащены бытовой техникой.

Всего на конкурс подалось 25 общин. Комиссия оценивала их по 16 жестким критериям, среди которых:

  • Готовность участка: предпочтение отдавали территориям площадью более 1 га с готовыми коммуникациями (расстояние до подключений электро-, водо- и газоснабжения - до 200 метров).
  • "Правило 500 метров": участок должен был располагаться в радиусе до 500 метров от школ, детсадов, больниц и остановок транспорта.
  • Софинансирование: общины должны были покрыть не менее 10% стоимости работ из местного бюджета или за счет других доноров.

Какие проекты реализуют в городах

Каждый город-победитель представил собственную архитектурную и операционную концепцию:

  • Кременчуг презентовал самый масштабный план: строительство целого квартала из 29 девятиэтажных домов на 1024 квартиры.
  • Николаев планирует построить два 10-этажных дома примерно на 300 квартир. Арендная модель будет учитывать индивидуальные доходы жильцов, а для содержания фонда привлекут коммерческую составляющую.
  • Житомир построит один большой 9-этажный комплекс на 216 квартир с самостоятельной регулировкой доступной платы за аренду.
  • Львов и Кропивницкий также приступят к подготовке к строительству аналогичных муниципальных объектов по проектам повторного применения, что позволит удешевить работы.

Напомним, запуск этой инициативы начался еще в начале года, когда в январе 25 украинских общин подали заявки и соревновались за право принять участие в проекте строительства социального жилья. Тогда государство совместно с европейскими партнерами объявило о жестких условиях отбора, направленных на обеспечение жильем ветеранов, многодетных семей и внутренне перемещенных лиц в регионах с наибольшей демографической потребностью.

Автор:
Максим Кольц