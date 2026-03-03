Муниципальное жилье для аренды: восемь общин уже прошли первый этап отбора в проекте

По результатам первого этапа отбора в рамках проекта по созданию муниципального арендного жилья было отобрано восемь общин. В общей сложности на участие в программе претендовало 25 заявителей, однако только восемь из них продолжат борьбу на следующих стадиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Речь идет о Львовской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Кременчугской, Бучанской, Обуховской и Дрогобычской общинах, успешно преодолевших первый этап отбора.

Ожидается, что в рамках проекта новое жилье смогут получить около двух тысяч семей.

Специальная комиссия по представителям Минразвития, Минфина, Агентства восстановления и Команды поддержки реформ при Минразвитии. Представители Европейской Комиссии и ЕИБ отобрали общины по критериям наличия земли, инфраструктуры, количества ВПЛ и опыта проектов.

Затем восемь общин должны показать конкретные планы: проектные решения, расположение, доступ к инфраструктуре и способность реализовать строительство.

Презентации концепций и финансовых моделей пройдут в начале марта. После этого комиссия совершит выезды на места и определит несколько общин для пилотной реализации.

Создание муниципального жилья для аренды

Еще в мае стало известно о пилотном проекте ЕИБ, направленном на создание социального муниципального жилья. Он может охватить до 50 общин.

Проект, который координирует Министерство развития общин и территорий Украины, предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

Прежде всего, такое жилье смогут арендовать внутренне перемещенные лица, ветераны, семьи погибших защитников, а также учителя, врачи и работники критической инфраструктуры.

Пилотная фаза финансируется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии.

На нее направлено 100 млн евро — поровну кредитных и грантовых средств из общего пакета в 400 млн евро, выделенных на инициативу. Участие в проекте предполагает также финансовую ответственность общин, в частности, их способность обслуживать кредит.

Прием обращений от территориальных общин для участия в экспериментальном проекте по созданию Фонда муниципального (социального) арендного жилья стартовал в ноябре 2025 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах жилищной политики". Документ определяет новые требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.