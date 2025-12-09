Запланована подія 2

Новый закон о жилье: Раде рекомендуют принять механизмы господдержки и правила предоставления социального жилья

Комитет рекомендовал принять закон о жилищной политике / Depositphotos

Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об основных принципах жилищной политики (№12377), рассмотрев его 4 декабря 2025 года и подготовив ко второму чтению.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект №12377 предусматривает создание новых механизмов государственной поддержки для граждан. В частности, кто может претендовать на социальное или служебное жилье и какие механизмы государственной поддержки могут использоваться для строительства, приобретения и аренды жилья.

Основные положения законопроекта о жилищной политике

  • Устанавливаются основные правовые, экономические и организационные основы жилищной политики; принципы, приоритеты и задачи государства в сфере жилищных отношений; требования к потребительскому качеству жилья; механизмы государственной поддержки для строительства, приобретения и аренды жилья; порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов; полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищной политики;
  • Определяются ключевые термины (жилье, жилищные фонды, доступное и социальное жилье, жилье для временного проживания, операторы доступного и социального жилья, револьверный фонд); механизмы реализации права на жилье; круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой; порядок предоставления социального и служебного жилья; условия деятельности операторов доступного и социального жилья; правила управления, содержания и реновации жилищного фонда;
  • С внедряются Единая информационно-аналитическая жилищная система; финансово-кредитные механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья; револьверные фонды для финансирования жилищных программ; инструменты публично-частного партнерства в жилищном строительстве; механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда; новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики (государственная, региональная и местная стратегия).

Принятие этого закона в целом станет стратегическим основанием для формирования государственного, коммунального и частного жилищных фондов, а также для внедрения новых подходов к планированию жилищной политики на всех уровнях.

Это соответствует запросу международных доноров по прозрачным и эффективным правилам, позволяющим привлекать инвестиционные ресурсы и создавать фонды социального жилья. Документ также обеспечивает исполнение Украиной обязательств в рамках Плана для Ukraine Facility.

Напомним, в июне в Украине стартовала работа над созданием Государственной стратегии жилищной политики. Целью стратегии является разработка открытой, прозрачной и адаптированной к военным вызовам модели жилищной политики, которая обеспечит жилье внутриперемещенным лицам и всем гражданам Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб