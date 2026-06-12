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Харьков получит €32 млн от ЕС на восстановление теплоснабжения

Евро
Харьков получит €32 млн / Unsplash

Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить Харькову кредит на 15 млн евро для восстановления централизованного теплоснабжения. Финансирование дополнит инвестиционный грант Европейского Союза на 17 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Кредит является частью более широкого пакета поддержки. Учитывая военные риски, он также должен получить частичную гарантию ЕС. Проект еще ожидает окончательного разбирательства.

Средства кредита ЕБРР и гранта ЕС планируют направить на закупку до 22 малых и средних модульных котельных на природном газе вместе с когенерационными установками. Также предусмотрено приобретение 5 малых когенерационных установок для имеющихся котельных.

В ЕБРР отмечают, что реализация проекта должна возобновить услуги централизованного теплоснабжения, прерванные в феврале 2026 года после критического повреждения Харьковской ТЭЦ-5.

Ожидается, что проект также окажет экологический эффект: ежегодное сокращение выбросов парниковых газов оценивается в 19 091 тонну CO₂-эквивалента.

Для Харькова это финансирование важно, прежде всего, как ресурс для восстановления тепла после повреждения ключевой энергетической инфраструктуры. Для города модульная котельная и когенерация могут повысить устойчивость системы теплоснабжения в условиях военных рисков.

Напомним, в Харьковской области состоялось координационное совещание при участии руководства областной военной администрации, представителей города Харькова и руководителей ведущих энергетических компаний. Главной темой обсуждения стал ход подготовки региона к следующему отопительному сезону 2026/27 годов.

Автор:
Татьяна Гойденко