Харків отримає €32 млн від ЄС на відновлення теплопостачання

Європейський банк реконструкції та розвитку планує надати Харкову кредит на €15 млн для відновлення централізованого теплопостачання. Фінансування доповнить інвестиційний грант Європейського Союзу на €17 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Кредит є частиною ширшого пакета підтримки. З огляду на воєнні ризики він також має отримати часткову гарантію ЄС. Проєкт ще очікує остаточного розгляду.

Кошти кредиту ЄБРР та гранту ЄС планують спрямувати на закупівлю до 22 малих і середніх модульних котелень на природному газі разом із когенераційними установками. Також передбачено придбання 5 малих когенераційних установок для наявних котелень.

У ЄБРР зазначають, що реалізація проєкту має відновити послуги централізованого теплопостачання, які були перервані у лютому 2026 року після критичного пошкодження Харківської ТЕЦ-5.

Очікується, що проєкт також дасть екологічний ефект: щорічне скорочення викидів парникових газів оцінюють у 19 091 тонну CO₂-еквіваленту.

Для Харкова це фінансування важливе передусім як ресурс для відновлення тепла після пошкодження ключової енергетичної інфраструктури. Для міста модульні котельні та когенерація можуть підвищити стійкість системи теплопостачання в умовах воєнних ризиків.

Нагадаємо, на Харківщині відбулася координаційна нарада за участі керівництва обласної військової адміністрації, представників міста Харкова та очільників провідних енергетичних компаній. Головною темою обговорення став хід підготовки регіону до наступного опалювального сезону 2026/27 років.