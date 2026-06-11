На підготовку енергетики Харківщини до зими спрямують понад 8 мільярдів гривень

На Харківщині відбулася координаційна нарада за участі керівництва обласної військової адміністрації, представників міста Харкова та очільників провідних енергетичних компаній. Головною темою обговорення став хід підготовки регіону до наступного опалювального сезону 2026/27 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У межах Комплексного плану стійкості Харківської області визначено 44 першочергові об'єкти, загальна вартість відновлення та підготовки яких становить 8,1 мільярда гривень. З цієї суми Уряд уже виділив регіону 2,9 мільярда гривень суто на посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Крім того, на 20 підстанціях компанії "Харківобленерго" у 2026 році розпочато роботи на суму 420 мільйонів гривень, а загальне фінансування поточних проєктів у межах плану стійкості наразі становить 3,4 мільярда гривень.

Поставки обладнання та автономні котельні

Під час наради учасники детально проаналізували поточний стан відновлення електромереж та забезпеченість області необхідним устаткуванням:

Трансформатори від партнерів: найближчим часом Харківська область отримає 250 трансформаторів, які будуть доставлені зі спеціальних хабів Міненерго завдяки допомозі міжнародних партнерів, зокрема Австралії.

Розбудова генерації: в області вже ввели в експлуатацію нові потужності розподіленої генерації обсягом понад 67 МВт. Комплексний план передбачає запуск ще додаткових 55,4 МВт — будівельні роботи тривають і мають завершитися чітко за графіком до початку осінньо-зимового періоду.

Резервний фонд: на встановлення сучасних когенераційних установок із резервного фонду державного бюджету виділили 149,6 мільйона гривень, а на розгортання блочно-модульних котелень спрямували 358,3 мільйона гривень.

Окрему увагу урядовці та місцева влада приділили підготовці газового сектору. Зокрема, Денис Шмигаль надав відповідні доручення щодо врегулювання проблемних питань із заборгованістю підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), яка раніше виникла через різницю в діючих тарифах.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ключовим завданням для держави є максимальна готовність до будь-яких викликів майбутньої зими. Міністерство енергетики продовжує системно працювати з міжнародними інституціями для залучення обладнання, допомоги в ремонтах і розвитку нових незалежних генеруючих потужностей у регіонах.

Нагадаємо, Уряд виділив 1,1 млрд грн на енергонезалежність університетів. В Україні планують суттєво посилити енергетичну стійкість закладів вищої освіти, щоб гарантувати безперервність навчального процесу за будь-яких складних умов, для чого Кабінет Міністрів спрямував цільове фінансування на реалізацію спеціальних енергетичних проєктів у вишах.