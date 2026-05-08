Уряд виділяє 1,1 млрд грн на енергонезалежність університетів

В Україні планують посилити енергонезалежність закладів вищої освіти, щоб забезпечити безперервність навчального процесу навіть у складних умовах. Для цього уряд спрямовує 1,1 млрд грн на реалізацію відповідних проєктів в університетах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Енергонезалежність університетів

Відбулася зустріч із ректорами провідних закладів вищої освіти, присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. Ключовим пріоритетом визначено забезпечення безперервності навчального процесу та посилення енергонезалежності університетів.

Наразі в Україні вже реалізовані успішні проєкти розподіленої генерації на базі університетів у Дніпрі, Запоріжжі та Львові. Цей досвід планують масштабувати на всю країну.

Досягнуто домовленості, що уряд спрямує 1,1 млрд грн на реалізацію проєктів з підвищення енергонезалежності закладів вищої освіти. Із цієї суми 100 млн грн передбачено на підготовку проєктно-кошторисної документації. Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством розвитку громад та територій і Міненерго визначатимуть пріоритетність фінансування та готовність проєктів до впровадження.

У відомствах наголошують, що безперервність освіти є важливою складовою розвитку людського капіталу та підготовки кваліфікованих фахівців для української економіки, зокрема в умовах повномасштабної війни.

