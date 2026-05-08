Резервне живлення для міста: у Києві збудували енергокомплекс потужністю понад 5 МВт

У Києві збудували новий дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт, який використовуватиметься для резервного живлення критичної інфраструктури. Об’єкт став частиною комплексної підготовки столиці до наступного опалювального сезону та посилення енергостійкості міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Енергостійкість Києва зростає

Цей проєкт є одним із кроків у межах підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Наразі місто продовжує реалізацію плану підвищення енергетичної стійкості.

Роботи ведуться за кількома напрямами: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення інженерного захисту об’єктів, розвиток когенераційних потужностей, систем резервного живлення та резервного теплопостачання.

На відповідних об’єктах уже тривають ремонтні та будівельні роботи, встановлюється нове обладнання та залучаються профільні спеціалісти.

Як зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, Київ впроваджує комплексний підхід до зміцнення енергосистеми, використовуючи різні сучасні та перевірені технічні рішення для забезпечення додаткових потужностей.

Нагадаємо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні , когенераційні установки.