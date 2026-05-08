Резервное питание для города: в Киеве построили энергокомплекс мощностью более 5 МВт

В Киеве запустили резервное питание для города / Depositphotos

В Киеве выстроили новый дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт, который будет использоваться для резервного питания критической инфраструктуры. Объект стал частью комплексной подготовки столицы к следующему отопительному сезону и усилению энергостойкости города.

Энергостойкость Киева растет

В Киеве выстроили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт, который будет использоваться для резервного питания объектов критической инфраструктуры.

Этот проект является одним из шагов в рамках подготовки столицы к следующему отопительному сезону. В настоящее время город продолжает реализацию плана повышения энергетической устойчивости.

Работы ведутся по нескольким направлениям: восстановление поврежденной инфраструктуры, усиление инженерной защиты объектов, развитие когенерационных мощностей, систем резервного питания и резервного теплоснабжения.

На соответствующих объектах уже ведутся ремонтные и строительные работы, устанавливается новое оборудование и привлекаются профильные специалисты.

Как отметил и. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев внедряет комплексный подход к укреплению энергосистемы, используя различные современные и проверенные технические решения для обеспечения дополнительных мощностей.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки.

Автор:
Ольга Опенько