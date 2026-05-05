Украинская энергетика получит более 12 млн евро от Канады

Фонд поддержки энергетики Украины пополнили средствами из Канады / Depositphotos

Канада выделила 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Энергосистема Украины под защитой

Денежные средства уже используются для первоочередных потребностей энергетических компаний, а также для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Канаду за последовательную поддержку, отметив, что помощь критически важна для обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны России и для укрепления энергетической безопасности накануне отопительного сезона. Также он отметил роль Секретариата Энергетического Сообщества и лично Артура Лорковского в координации работы Фонда.

Фонд поддержки энергетики Украины работает с 2022 года в сотрудничестве с международными партнерами и направлен на оперативное реагирование на последствия атак на энергетическую инфраструктуру, ее восстановление и укрепление. По данным Фонда, около 30% всех взносов, свыше 663 млн. евро, поступили от партнеров только с ноября 2025 года, что свидетельствует о стабильной международной поддержке и доверии к механизму помощи.

В настоящее время оборудование на сумму около 260 млн. евро уже находится в пути в Украину, его прибытие ожидается к снижению температур.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ) и котл.

Автор:
Ольга Опенько