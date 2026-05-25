После удара дронов в России остановился крупный нефтеперерабатывающий завод

Российский Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области приостановил работу после атаки украинского беспилотника, повредившей ключевую установку первичной переработки нефти.

По информации собеседников агентства, после удара была остановлена установка перегонки сырой нефти CDU-6, обеспечивающей более 70% производственных мощностей предприятия. По предварительным оценкам, ремонт может занять более месяца.

Атака произошла 21 мая. Власти Самарской области сообщали о гибели двух человек в Сызрани в результате удара беспилотника, в то время как украинская сторона заявляла о повреждении нефтеперерабатывающего объекта в регионе.

Сызранский НПЗ принадлежит российской компании "Роснефть". Номинальная мощность предприятия составляет 8,5 млн. тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки.

По данным источников, в 2024 году завод переработал 4,3 млн. тонн нефти, произведя 1,5 млн. тонн дизельного горючего, 800 тыс. тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Напомним, в прошлом году НПЗ в Сызрани уже останавливал работу после повреждения в результате атаки украинских дронов 5 декабря.