После удара дронов в России остановился крупный нефтеперерабатывающий завод

В России остановили Сызранский НПЗ после атаки беспилотников

Российский Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области приостановил работу после атаки украинского беспилотника, повредившей ключевую установку первичной переработки нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации собеседников агентства, после удара была остановлена установка перегонки сырой нефти CDU-6, обеспечивающей более 70% производственных мощностей предприятия. По предварительным оценкам, ремонт может занять более месяца.

Атака произошла 21 мая. Власти Самарской области сообщали о гибели двух человек в Сызрани в результате удара беспилотника, в то время как украинская сторона заявляла о повреждении нефтеперерабатывающего объекта в регионе.

Сызранский НПЗ принадлежит российской компании "Роснефть". Номинальная мощность предприятия составляет 8,5 млн. тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки.

По данным источников, в 2024 году завод переработал 4,3 млн. тонн нефти, произведя 1,5 млн. тонн дизельного горючего, 800 тыс. тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Напомним, в прошлом году НПЗ в Сызрани уже останавливал работу после повреждения в результате атаки украинских дронов 5 декабря.

Автор:
Татьяна Гойденко