Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после атаки украинских дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области России прекратил работу после повреждения в результате атаки украинских дронов 5 декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, дроны попали в установку первичной переработки нефти CDU-6, являющейся ключевым оборудованием НПЗ. В частности, в августе этого года объект также подвергся атаке и нуждался в двухнедельном ремонте.

Новые ремонтные работы могут занять месяц, сказал один из собеседников агентства.

В компании "Роснефть", которой принадлежит НПЗ, не ответили на запрос журналистов о комментарии.

В прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ была значительно ниже мощности – около 90 тыс. баррелей в сутки. В 2024 году завод произвел 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн. тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

Генштаба ВСУ подтверждал удар по Сызранскому НПЗ и сообщал, что саном на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности с полной остановкой ключевых установок.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около 20 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", один из ключевых в российской топливной индустрии, остановил работу после ночной атаки украинских дронов

Волгоградский НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл", остановил работу после ударов украинских беспилотников.

Российский черноморский порт "Новороссийск" 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.