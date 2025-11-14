Российский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских дронов — Reuters

Российский черноморский порт Новороссийск 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters, ссылаясь на собственные источники и заявления российских чиновников.

Как отмечает агентство, эта атака является одной из самых крупных на инфраструктуру экспорта российской нефти за последние месяцы. Остановка порта Новороссийск приостановила экспорт значительного объема нефти (эквивалентно 2,2 миллионам баррелей в день или 2% мировых поставок).

Какие повреждения получил порт?

По данным отраслевых источников, пострадали два нефтяных причала в терминале "Шесхарис" – причал 1 и причал 1A, которые обслуживают танкеры дедвейтом до 140 000 тонн. Британская компания по морской безопасности Ambrey добавила, что поврежден кран и несколько контейнеровозов.

В октябре общий объем поставок сырой нефти через терминал "Шесхарис" составил 3,22 млн тонн (761 000 баррелей в день). За первые 10 месяцев года через порт Новороссийск прошло 24,716 млн. тонн сырой нефти и 16,783 млн. тонн нефтепродуктов. В октябре было экспортировано 1,79 миллиона тонн нефтепродуктов, а экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь составил 16,78 миллиона тонн.

Этот инцидент продолжает серию ударов украинских дронов, направленных на ухудшение способности Москвы финансировать войну против Украины путем поражения нефтяной инфраструктуры.

Реакция рынка

Сегодня мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне опасений по поводу поставок. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,25% до $63,80 за баррель, а американская нефть WTI выросла на 1,38% до $59,50 за баррель.

Однако, несмотря на колебания цен на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца, который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это пока не затронет цены на АЗС, поскольку запасы горючего у крупных сетей позволят нивелировать эффект от возможных дефицитов.