Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,12

42,05

EUR

49,15

48,95

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских дронов — Reuters

порт Новороссийск
Российский порт Новороссийск. / Википедия

Российский черноморский порт Новороссийск 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters, ссылаясь на собственные источники и заявления российских чиновников.

Как отмечает агентство, эта атака является одной из самых крупных на инфраструктуру экспорта российской нефти за последние месяцы. Остановка порта Новороссийск приостановила экспорт значительного объема нефти (эквивалентно 2,2 миллионам баррелей в день или 2% мировых поставок).

Какие повреждения получил порт?  

По данным отраслевых источников, пострадали два нефтяных причала в терминале "Шесхарис" – причал 1 и причал 1A, которые обслуживают танкеры дедвейтом до 140 000 тонн. Британская компания по морской безопасности Ambrey добавила, что поврежден кран и несколько контейнеровозов.

В октябре общий объем поставок сырой нефти через терминал "Шесхарис" составил 3,22 млн тонн (761 000 баррелей в день). За первые 10 месяцев года через порт Новороссийск прошло 24,716 млн. тонн сырой нефти и 16,783 млн. тонн нефтепродуктов. В октябре было экспортировано 1,79 миллиона тонн нефтепродуктов, а экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь составил 16,78 миллиона тонн.

Этот инцидент продолжает серию ударов украинских дронов, направленных на ухудшение способности Москвы финансировать войну против Украины путем поражения нефтяной инфраструктуры.

Реакция рынка

Сегодня мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне опасений по поводу поставок. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,25% до $63,80 за баррель, а американская нефть WTI выросла на 1,38% до $59,50 за баррель.

Однако, несмотря на колебания цен на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца, который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это пока не затронет цены на АЗС, поскольку запасы горючего у крупных сетей позволят нивелировать эффект от возможных дефицитов.

Автор:
Татьяна Ковальчук