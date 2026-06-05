Индия и США готовятся подписать временное торговое соглашение в следующем месяце

Индия и Соединенные Штаты могут заключить временное торговое соглашение уже в июле 2026 года. Стороны добились прогресса в переговорах, даже несмотря на то, что Вашингтон недавно предложил новые пошлины на импорт товаров от своих основных партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подтвердил, что динамичный первый транш планируется выполнить до середины следующего месяца.

По его словам, это соглашение обеспечит индийской стороне существенные преимущества конкурентам на американском рынке.

Важным шагом на пути к компромиссу стал официальный визит американской делегации во главе с главным переговорщиком Бренданом Линчем в Нью-Дели, продолжавшийся с 1 по 4 июня.

Сразу после завершения этого раунда переговоров президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что Вашингтон и Нью-Дели готовы финализовать долгожданный документ.

Чтобы окончательно закрыть все открытые вопросы, до конца июня в Индии ожидают визит американских чиновников еще более высокого уровня.

Переговоры проходят на фоне масштабной протекционистской кампании Белого дома. Управление торгового представителя США предложило ввести тарифы в размере не менее 10% на импорт от 60 стран в рамках расследования по статье 301 по использованию принудительного труда.

Для товаров из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Бразилии эта ставка может составить 12,5%. Такой шаг стал самым радикальным действием администрации Трампа после того, как Верховный суд США упразднил взаимные пошлины.

Несмотря на общую жесткую линию Вашингтона новая двусторонняя договоренность должна смягчить удар для индийского бизнеса. Согласно первоначальному плану, утвержденному еще в феврале, индийский экспорт в США будет подлежать компромиссному тарифу в размере 18%.

Это значительно меньше 50% ставки, которую американская администрация анонсировала в прошлом году. Хотя финализация сделки весной застопорилась из-за решения американского суда, сейчас стороны вернулись к активному диалогу.

Напомним, президент США Дональд Трамп в августе 2025 года повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

В феврале этого года Трамп сообщил об американско-индийском соглашении, согласно которому Вашингтон уменьшил пошлины против Нью-Дели с 25% до 18%.