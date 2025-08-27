Обострение отношений: 50% пошлины Трампа на индийский импорт вступили в силу

Новые 50% тарифы США на импорт индийских товаров 27 августа приобрели. Таможенные пошлины стали самыми высокими среди стран Азии. Они коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так, президент Дональд Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Наибольший удар испытывают трудоемкие отрасли, такие как текстильная и ювелирная промышленность. При этом электроника и фармацевтика пока не подпадают под новые пошлины.

Это решение ознаменовало резкое ухудшение отношений между странами. Трамп заявил, что закупка Индией российской нефти финансирует войну Путина в Украине. В ответ Нью-Дели назвал действия США "несправедливыми и необоснованными".

Высокие тарифы ставят под угрозу конкурентоспособность индийского экспорта по сравнению с Китаем и Вьетнамом. Экспортеры одежды, обуви и игрушек уже готовятся к падению заказов и возможным сокращениям рабочих мест. По словам Исрара Ахмеда, директора индийского бренда обуви Farida Shoes, покупатели уже ищут поставщиков в других странах, таких как Бангладеш и Вьетнам.

Обострение отношений

Введение пошлин стало ударом для индийского правительства, хотя переговоры продолжались несколько месяцев. Индия настаивала на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой". Напряженность между странами усилилась также из-за заявлений Трампа о его роли в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, который последовательно отрицал Нью-Дели.

Ухудшение отношений с США подталкивает Индию к укреплению связей с другими членами блока БРИКС, в частности, с Китаем и РФ. По последним данным, Индия увеличила импорт российской нефти и теперь на нее приходится около 37% всего российского нефтяного экспорта. Также планируется увеличение товарооборота между Индией и Россией до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Последствия пошлин для Индии

Экономическое влияние новых пошлин может привести к снижению роста ВВП Индии на 0,6-0,8%. Хотя экономика страны в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а экспорт в США составляет лишь 2% ВВП, правительство Моди уже работает над мерами по поддержке наиболее пострадавших отраслей.

Рынки облигаций и валют упали накануне внедрения новых тарифов, а рупия сейчас является валютой, показывающей самые плохие результаты в Азии в этом году. Индийские фондовые рынки уже подверглись оттоку почти 5 миллиардов долларов с июля.

"Это стратегический шок, угрожающий давнему позиционированию Индии на трудоемких рынках США, рискует массовой безработицей в экспортных центрах и может ослабить участие Индии в глобальных цепях создания стоимости", - сказал Аджай Шривастава, основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative из Нью-Дели.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.