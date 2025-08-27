Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обострение отношений: 50% пошлины Трампа на индийский импорт вступили в силу

Нарендра Моди, Дональд Трамп
Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, 13 февраля 2025 года. / Википедия

Новые 50% тарифы США на импорт индийских товаров 27 августа приобрели. Таможенные пошлины стали самыми высокими среди стран Азии. Они коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так, президент Дональд Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Наибольший удар испытывают трудоемкие отрасли, такие как текстильная и ювелирная промышленность. При этом электроника и фармацевтика пока не подпадают под новые пошлины.

Это решение ознаменовало резкое ухудшение отношений между странами. Трамп заявил, что закупка Индией российской нефти финансирует войну Путина в Украине. В ответ Нью-Дели назвал действия США "несправедливыми и необоснованными".

Высокие тарифы ставят под угрозу конкурентоспособность индийского экспорта по сравнению с Китаем и Вьетнамом. Экспортеры одежды, обуви и игрушек уже готовятся к падению заказов и возможным сокращениям рабочих мест. По словам Исрара Ахмеда, директора индийского бренда обуви Farida Shoes, покупатели уже ищут поставщиков в других странах, таких как Бангладеш и Вьетнам.

Обострение отношений

Введение пошлин стало ударом для индийского правительства, хотя переговоры продолжались несколько месяцев. Индия настаивала на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой". Напряженность между странами усилилась также из-за заявлений Трампа о его роли в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, который последовательно отрицал Нью-Дели.

Ухудшение отношений с США подталкивает Индию к укреплению связей с другими членами блока БРИКС, в частности, с Китаем и РФ. По последним данным, Индия увеличила импорт российской нефти и теперь на нее приходится около 37% всего российского нефтяного экспорта. Также планируется увеличение товарооборота между Индией и Россией до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Последствия пошлин для Индии

Экономическое влияние новых пошлин может привести к снижению роста ВВП Индии на 0,6-0,8%. Хотя экономика страны в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а экспорт в США составляет лишь 2% ВВП, правительство Моди уже работает над мерами по поддержке наиболее пострадавших отраслей.

Рынки облигаций и валют упали накануне внедрения новых тарифов, а рупия сейчас является валютой, показывающей самые плохие результаты в Азии в этом году. Индийские фондовые рынки уже подверглись оттоку почти 5 миллиардов долларов с июля.

"Это стратегический шок, угрожающий давнему позиционированию Индии на трудоемких рынках США, рискует массовой безработицей в экспортных центрах и может ослабить участие Индии в глобальных цепях создания стоимости", - сказал Аджай Шривастава, основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative из Нью-Дели.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.

Автор:
Татьяна Ковальчук