Загострення відносин: 50% мита Трампа на індійський імпорт набули чинності

Нові 50% тарифи США на імпорт індійських товарів 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так президент Дональд Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Найбільшого удару зазнають трудомісткі галузі, такі як текстильна та ювелірна промисловість. При цьому електроніка та фармацевтика поки що не підпадають під нові мита.

Це рішення ознаменувало різке погіршення відносин між країнами. Трамп заявив, що закупівля Індією російської нафти фінансує війну Путіна в Україні. У відповідь Нью-Делі назвав дії США "несправедливими та необґрунтованими".

Високі тарифи ставлять під загрозу конкурентоспроможність індійського експорту порівняно з Китаєм і В'єтнамом. Експортери одягу, взуття та іграшок вже готуються до падіння замовлень та можливих скорочень робочих місць. За словами Ісрара Ахмеда, директора індійського бренду взуття Farida Shoes, покупці вже шукають постачальників в інших країнах, таких як Бангладеш та В'єтнам.

Загострення відносин

Запровадження мит стало ударом для індійського уряду, хоча переговори тривали кілька місяців. Індія наполягала на збереженні зв'язків з Росією, аргументуючи це "фінансовою вигодою". Напруженість між країнами посилилася також через заяви Трампа про його роль у врегулюванні конфлікту між Індією та Пакистаном, що Нью-Делі послідовно заперечував.

Погіршення відносин зі США підштовхує Індію до зміцнення зв'язків з іншими членами блоку БРІКС, зокрема з Китаєм і РФ. За останніми даними, Індія збільшила імпорт російської нафти, і тепер на неї припадає близько 37% всього російського нафтового експорту. Також планується збільшення товарообігу між Індією та Росією до 100 мільярдів доларів протягом п'яти років.

Наслідки мит для Індії

Економічний вплив нових мит може призвести до зниження зростання ВВП Індії на 0,6-0,8%. Хоча економіка країни значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а експорт до США становить лише 2% ВВП, уряд Моді вже працює над заходами для підтримки галузей, що постраждають найбільше.

Ринки облігацій та валют впали напередодні впровадження нових тарифів, а рупія зараз є валютою, яка показує найгірші результати в Азії цього року. Індійські фондові ринки вже зазнали відтоку майже 5 мільярдів доларів з липня.

"Це стратегічний шок, який загрожує давньому позиціонуванню Індії на трудомістких ринках США, ризикує масовим безробіттям в експортних центрах і може послабити участь Індії у глобальних ланцюгах створення вартості", – сказав Аджай Шрівастава, засновник аналітичного центру Global Trade Research Initiative з Нью-Делі.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав новий указ, яким запроваджується додаткове мито в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. Як заявили в Білому домі, це рішення пов’язане з тим, що Індія продовжує закуповувати нафту з Росії.