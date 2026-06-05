Meta додасть у Facebook нові ШІ-інструменти для блогерів

Компанія Meta оголосила про запуск персонального ШІ-помічника для авторів контенту у Facebook, а також суттєво розширила можливості автоматичного перекладу відео. Нові інструменти покликані спростити щоденну роботу блогерів та утримати їх всередині екосистеми на тлі жорсткої конкуренції з TikTok та YouTube.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії Meta.

Новий віртуальний асистент звільняє креаторів від необхідності самостійно аналізувати складні графіки та цифрові панелі у творчій студії. Користувачі можуть ставити системі прямі запитання у чаті та миттєво отримувати індивідуальні рекомендації щодо оптимізації своєї сторінки.

Ключові можливості нового ШІ-асистента

Швидкі відповіді: чат-бот підкаже найкращий час для публікації дописів або виокремить головні теми, які підписники обговорюють у коментарях.

Глибокий аналіз аудиторії: алгоритм відстежує зміни у структурі підписників за певний період і пропонує кроки для збільшення охоплень.

Генерування ідей: система самостійно моніторить актуальні культурні події та популярні аудіодоріжки, створюючи готові теми для нових публікацій.

На першому етапі функція стала доступною для обмеженого кола авторів у США, Канаді та Індії з подальшим розширенням географії. Наявність такого інструментарію дозволить блогерам відмовитися від сторонніх сервісів типу ChatGPT під час брейнштормінгу, залишаючись виключно всередині цифрової інфраструктури Meta.

Оновлення Reels: lip-sync та збереження голосу

Одночасно із запуском асистента Meta розширила перелік мов для автоматичного ШІ-перекладу відео, додавши арабську, французьку, тайську, в'єтнамську та індонезійську.

Головною особливістю технології є те, що під час дубляжу коротких роликів Reels система повністю зберігає оригінальний голос, інтонацію та звучання автора. Щоб переклад виглядав максимально природно, розробники впровадили функцію синхронізації губ (lip-sync), яка автоматично підлаштовує міміку блогера під звукову доріжку іншої мови. За даними компанії, понад 500 мільйонів користувачів Facebook щотижня переглядають відео, перекладені за допомогою ШІ.

Нагадаємо, Meta запускає нового ШІ-агента для автоматизації бізнес-процесів. Технологічний гігант представив ШІ-помічника Business Agent, створеного для автоматизації щоденних операційних завдань компаній. Цей крок дозволив Meta офіційно вийти на ринок корпоративного програмного забезпечення та ШІ-додатків для бізнесу.