Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блоггеров

Компания Meta объявила о запуске персонального ИИ-помощника для авторов контента в Facebook, а также значительно расширила возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты призваны упростить ежедневную работу блоггеров и удержать их внутри экосистемы на фоне жесткой конкуренции с TikTok и YouTube.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании Meta.

Новый виртуальный помощник освобождает креаторов от необходимости самостоятельно анализировать сложные графики и цифровые панели в творческой студии. Пользователи могут задавать системе прямые вопросы в чате и получать индивидуальные рекомендации по оптимизации своей страницы.

Ключевые возможности нового ИИ-ассистента

Быстрые ответы: Чат-бот подскажет лучшее время для публикации сообщений или выделит главные темы, которые подписчики обсуждают в комментариях.

Глубокий анализ аудитории: алгоритм отслеживает изменения в структуре подписчиков за определенный период и предлагает шаги по увеличению охватов.

Генерирование идей: система самостоятельно мониторит актуальные культурные события и популярные аудиодорожки, создавая готовые темы новых публикаций.

На первом этапе функция стала доступна ограниченному кругу авторов в США, Канаде и Индии с дальнейшим расширением географии. Наличие такого инструментария позволит блоггерам отказаться от сторонних сервисов типа ChatGPT во время брейншторминга, оставаясь исключительно внутри цифровой инфраструктуры Meta.

Обновление Reels: lip-sync и сохранение голоса

Одновременно с запуском ассистента Meta расширила список языков для автоматического перевода ИИ видео, добавив арабский, французский, тайский, вьетнамский и индонезийский.

Главной особенностью технологии является то, что во время дубляжа коротких роликов Reels система сохраняет оригинальный голос, интонацию и звучание автора. Чтобы перевод выглядел максимально естественно, разработчики ввели функцию синхронизации губ (lip-sync), которая автоматически подстраивает мимику блоггера под звуковую дорожку другого языка. По данным компании, более 500 миллионов пользователей Facebook еженедельно просматривают видео, переведенные с помощью ИИ.

Напомним, Meta запускает нового ИИ-агента для автоматизации бизнес-процессов. Технологический гигант представил ИИ-помощник Business Agent, созданный для автоматизации ежедневных операционных задач компаний. Этот шаг позволил Meta официально выйти на рынок корпоративного программного обеспечения и ИИ-приложений для бизнеса.