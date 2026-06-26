Украина и ЕБРР договорились ускорить ряд стратегических проектов

Украина и Европейский банк реконструкции и развития договорились ускорить реализацию ряда проектов в сфере энергетики, поддержки бизнеса и восстановления инфраструктуры. Среди приоритетов – финансирование импорта природного газа, запуск механизма привлечения инвестиций в новую генерацию и поддержка работ на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи с президентом ЕБРР Одилем Рено-Бассо на полях Ukraine Recovery Conference 2026.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет обеспечение финансовых инструментов для импорта дополнительных объемов природного газа. Это должно помочь компенсировать сокращение собственной добычи, вызванное российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

Стороны договорились о запуске механизма RAMP UP, который ЕБРР реализует совместно с Европейским Союзом. Программа предусматривает привлечение частных инвестиций в строительство новых электростанций посредством предоставления финансовых гарантий инвесторам. Ожидается, что согласование гарантийной структуры завершится в середине июля, а первые конкурсы потенциальных инвесторов стартуют к концу года.

Отдельный блок переговоров касался расширения финансирования украинского бизнеса. Речь идет, прежде всего, о компаниях среднего размера, которые уже не подпадают под программы поддержки малого бизнеса, но все еще имеют ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Для них Украина и ЕБРР готовят новые гарантийные механизмы, призванные стимулировать инвестиции и расширение производства.

Кроме того, стороны обсудили поддержку проектов на Чернобыльской АЭС. Украина вместе с международными партнерами работает над привлечением дополнительного финансирования для выполнения критически важных работ после повреждения Нового безопасного конфайнмента в результате российской атаки.

Добавим, во время конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026 в Гданьске по ЕБРР заключил два соглашения и ПриватБанк на общую сумму свыше €1,18 млрд. Большая часть средств пойдет на инвестиционные нужды компаний, работающих в регионах прифронтовых.