Україна та ЄБРР домовилися прискорити низку стратегічних проєктів

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку домовилися прискорити реалізацію низки проєктів у сферах енергетики, підтримки бізнесу та відновлення інфраструктури. Серед пріоритетів — фінансування імпорту природного газу, запуск механізму залучення інвестицій у нову генерацію та підтримка робіт на Чорнобильській АЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо на полях Ukraine Recovery Conference 2026.

Одним із ключових напрямів співпраці стане забезпечення фінансових інструментів для імпорту додаткових обсягів природного газу. Це має допомогти компенсувати скорочення власного видобутку, спричинене російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Сторони також домовилися про запуск механізму RAMP UP, який ЄБРР реалізує спільно з Європейським Союзом. Програма передбачає залучення приватних інвестицій у будівництво нових електростанцій через надання фінансових гарантій інвесторам. Очікується, що погодження гарантійної структури завершиться в середині липня, а перші конкурси для потенційних інвесторів стартують до кінця року.

Окремий блок переговорів стосувався розширення фінансування українського бізнесу. Йдеться насамперед про компанії середнього розміру, які вже не підпадають під програми підтримки малого бізнесу, але все ще мають обмежений доступ до кредитних ресурсів. Для них Україна та ЄБРР готують нові гарантійні механізми, покликані стимулювати інвестиції та розширення виробництва.

Крім того, сторони обговорили підтримку проєктів на Чорнобильській АЕС. Україна разом із міжнародними партнерами працює над залученням додаткового фінансування для виконання критично важливих робіт після пошкодження Нового безпечного конфайнменту внаслідок російської атаки.

Додамо, під час конференції з питань відновлення України URC 2026 у Гданську з ЄБРР уклав дві угоди і ПриватБанк на загальну суму понад €1,18 млрд. Більша частина коштів піде на інвестиційні потреби компаній, які працюють у прифронтових регіонах.