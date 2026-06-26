Кредобанк отримав від ЄБРР додаткові гарантії на €100 млн для кредитування бізнесу

Кредобанк залучив додаткові фінансові гарантії Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 100 млн євро. Дві угоди були підписані під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську та стали частиною рамкового договору про участь банку в механізмі розподілу ризиків ЄБРР.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.

Згідно з повідомленням, новий пакет гарантій дасть змогу розширити кредитування українських підприємств як у сегменті малого та середнього бізнесу (МСБ), так і серед великих корпоративних клієнтів.

"У межах портфеля Кредобанку, що покривається лімітами та гарантіями ЄБРР, українські компанії вже отримали фінансування на загальну суму 249 млн євро. Кошти були спрямовані у ключові сектори української економіки, зокрема в сільське господарство, харчову промисловість, логістику та роздрібну торгівлю", – розповів голова правління Кредобанку Якуб Карновскі.

€60 млн – для МСБ

Із загального обсягу нових гарантій 60 млн євро буде спрямовано на підтримку клієнтів малого та середнього бізнесу з річним доходом до 50 млн євро та чисельністю персоналу до 250 працівників.

Фінансування реалізовуватиметься в межах двох програм ЄБРР:

програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування", що передбачає покриття до 70% кредитного ризику строком до п'яти років і можливість кредитування без додаткової застави майна;

програми підтримки конкурентоспроможності та інклюзії МСБ у країнах Східного партнерства ЄС, що передбачає можливість отримання грантового фінансування у розмірі до 30% вартості інвестиційного проєкту, якщо він відповідає вимогам ЄБРР.

Також банк повідомив про запуск нового механізму Enterprise Security Enhancement (ESE), що передбачає можливість часткового списання кредитної заборгованості підприємствам, активи яких були пошкоджені внаслідок війни.

€40 млн – для корпоративного бізнесу

Ще 40 млн євро гарантій призначені для кредитування великих корпоративних клієнтів без обмежень щодо річного доходу або кількості працівників.

У межах цієї програми ЄБРР покриватиме до 80% кредитного ризику строком до п'яти років. Максимальна сума одного кредиту, що підпадає під гарантійне покриття, становить еквівалент 4 млн євро. Також передбачено можливість фінансування без додаткового забезпечення майном.

У банку зазначають, що нові угоди мають розширити доступ українських компаній до кредитних ресурсів та інструментів фінансування в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, Кредобанк заснований у Львові у 1990 році. Він належить до системно важливих банків України та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої банківської групи Польщі. Банк кредитує малий, середній та великий бізнес, пропонуючи низку спеціальних програм та грантів у межах співпраці з DFC, ЄБРР та Європейською комісією, а також бере участь в державних програмах підтримки українського бізнесу.

У грудні 2025 року Кредобанк та польський державний банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) підписали угоду про механізм розподілу ризиків для підтримки МСБ в умовах війни. Український банк домовився про залучення 42 млн злотих (понад 494 млн грн) як інструмент покриття ризиків.