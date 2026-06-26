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Кредобанк получил от ЕБРР дополнительные гарантии на €100 млн для кредитования бизнеса

кредобанк
Соглашения были подписаны в Гданьске / Кредобанк

Кредобанк привлек дополнительные финансовые гарантии Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 100 мл евро. Два соглашения были подписаны во время Ukraine Recovery Conference 2026 в польском Гданьске и стали частью рамочного договора об участии банка в механизме распределения рисков ЕБРР.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно сообщению, новый пакет гарантий позволит расширить кредитование украинских предприятий как в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), так и среди крупных корпоративных клиентов.

"В пределах портфеля Кредобанка, покрываемого лимитами и гарантиями ЕБРР, украинские компании уже получили финансирование на общую сумму 249 млн евро. Средства были направлены в ключевые секторы украинской экономики, в частности в сельское хозяйство, пищевую промышленность, логистику и розничную торговлю",  рассказал председатель правления Кредобанка Якуб Карновски.

€60 млн – для МСБ

Из общего объема новых гарантий 60 млн евро будет направлено на поддержку клиентов малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 50 млн евро и численностью персонала до 250 работников.

Финансирование будет реализовываться в рамках двух программ ЕБРР:

  • программы "Гарантии устойчивости и обеспечения средств к существованию", которая предусматривает покрытие до 70% кредитного риска сроком до пяти лет и возможность кредитования без дополнительного залога имущества;
  • программы поддержки конкурентоспособности и инклюзии МСБ в странах Восточного партнерства ЕС, предусматривающей возможность получения грантового финансирования в размере до 30% стоимости инвестиционного проекта, если он отвечает требованиям ЕБРР.

Также банк сообщил о запуске нового механизма Enterprise Security Enhancement (ESE), предусматривающего возможность частичного списания кредитной задолженности предприятиям, активы которых были повреждены в результате войны.

€40 млн – для корпоративного бизнеса

Еще 40 млн евро гарантий предназначены для кредитования крупных корпоративных клиентов без ограничений годового дохода или количества работников.

В рамках этой программы ЕБРР будет покрывать до 80% кредитного риска на срок до пяти лет. Максимальная сумма одного кредита, подпадающего под гарантийное покрытие, составляет эквивалент в 4 млн евро. Также предусмотрена возможность финансирования без дополнительного обеспечения имуществом.

В банке отмечают, что новые соглашения должны расширить доступ украинских компаний к кредитным ресурсам и инструментам финансирования в условиях военного времени.

Напомним, Кредобанк основан во Львове в 1990 году. Он принадлежит к системно важным банкам Украины и входит в финансовую группу PKO Bank Polski – крупнейшую банковскую группу Польши. Банк кредитует малый, средний и крупный бизнес, предлагая ряд специальных программ и грантов в рамках сотрудничества с DFC, ЕБРР и Европейской комиссией, а также принимает участие в государственных программах поддержки украинского бизнеса.

В декабре 2025 года Кредобанк и польский государственный банк развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) подписали соглашение о механизме распределения рисков для поддержки МСБ в условиях войны. Украинский банк договорился о привлечении 42 млн злотых (более 494 млн грн) как инструмент покрытия рисков.

Автор:
Майя Калына