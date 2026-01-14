ЕИБ предоставил Кредобанку гарантию поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил частичную портфельную гарантию Кредобанка на сумму 6 млн. евро, что позволит банку выдать новые кредиты микро-, малому и среднему бизнесу (ММСБ) в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕИБ.

Соответствующие документы были подписаны 22 декабря 2025 года, в то время как проект был одобрен 10 июня 2025 года. Гарантия предоставляется в рамках программы EU4Business Guarantee Facility II, которая призвана улучшить условия кредитования для ММСП и обеспечить местным финансовым учреждениям доступ к ресурсам через снижение требований к залогу и более выгодные условия финансирования для предпринимателей.

Общий объем программы, одобренной 5 мая 2025 года, составляет 300 млн. евро, из которых 40 млн. евро выделено на гарантии ЕИБ.

Кредобанк входит в список системно важных банков Украины и находится под усиленным наблюдением регулятора. Единственным акционером банка является PKO Bank Polski. По состоянию на 1 ноября 2025 года по размеру активов Кредобанк занимал 14 место среди 60 банков Украины с активами 70,45 млрд грн.

Кроме этого, ЕИБ профинансирует еще 11 проектов в двух областях.