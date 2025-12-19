Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечисляет Украине более 74 млн. евро для поддержки критически важных услуг, улучшения транспортного сообщения и повышения энергоэффективности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Денежные средства будут направлены на проекты во Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

"Новый транш ЕИБ - это инвестиция в жизнеспособность наших общин. Мы действуем комплексно: обеспечиваем больницы и школы автономными источниками энергии, модернизируем общественный транспорт в городах и расширяем пропускную способность железной дороги на границе", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Куле.

По его словам, для пересчета средств команды на местах и Министерстве прошли все административные процедуры, подготовили тендеры, обеспечили коммуникацию с финансовыми учреждениями и прозрачность на каждом этапе.

Пакет финансирования включает кредиты ЕИБ под гарантии ЕС в рамках механизма Ukraine Investment Framework (UIF), а также гранты от Фонда восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и Международной климатической инициативы (IKI), финансируемой правительством Германии.

Кроме того, ЕИБ профинансирует еще 11 проектов в двух областях.