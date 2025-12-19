- Категория
ЕИБ перечисляет Украине более 74 млн евро для поддержки критически важных услуг
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечисляет Украине более 74 млн. евро для поддержки критически важных услуг, улучшения транспортного сообщения и повышения энергоэффективности.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Денежные средства будут направлены на проекты во Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
"Новый транш ЕИБ - это инвестиция в жизнеспособность наших общин. Мы действуем комплексно: обеспечиваем больницы и школы автономными источниками энергии, модернизируем общественный транспорт в городах и расширяем пропускную способность железной дороги на границе", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Куле.
По его словам, для пересчета средств команды на местах и Министерстве прошли все административные процедуры, подготовили тендеры, обеспечили коммуникацию с финансовыми учреждениями и прозрачность на каждом этапе.
Пакет финансирования включает кредиты ЕИБ под гарантии ЕС в рамках механизма Ukraine Investment Framework (UIF), а также гранты от Фонда восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и Международной климатической инициативы (IKI), финансируемой правительством Германии.
Кроме того, ЕИБ профинансирует еще 11 проектов в двух областях.