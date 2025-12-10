Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,52

49,36

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕИБ выделил 18,4 млн евро на модернизацию школ и больниц в Украине

деньги
ЕИБ предоставит финансирование для десятков соцобъектов / Pixabay

Европейский инвестиционный банк выделил 18,4 млн евро на энергоэффективную модернизацию 28 школ, детских садов и больниц в Тернопольской, Запорожской и Волынской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Модернизация школ и больниц

Финансирование осуществляется в рамках "Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины" (UMIP) и подкреплено гарантией Европейского Союза через инструмент Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, что подтверждает системную поддержку восстановления Украины.

Средства будут направлены на энергоэффективную реновацию общественных заведений, что поможет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы на коммунальные услуги. В частности, предусмотрено:

  • модернизацию 20 школ и детсадов в Тернополе и внедрение системы энергомониторинга (11,3 млн евро);
  • капитальное обновление трех крупных медицинских учреждений в Волынской области для улучшения условий пребывания пациентов и оптимизации расходов больниц (4,2 млн евро);
  • термомодернизацию пяти учебных заведений в Запорожье, важную для прифронтового региона и обеспечение надлежащих условий обучения (2,9 млн евро).

Этот транш ЕИБ будет способствовать повышению энергоэффективности и комфорта образовательных и медицинских учреждений в регионах, поддерживая устойчивое развитие общин Украины, отмечает пресс-служба.

Напомним, до конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.

Автор:
Ольга Опенько