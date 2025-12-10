ЕИБ выделил 18,4 млн евро на модернизацию школ и больниц в Украине

Европейский инвестиционный банк выделил 18,4 млн евро на энергоэффективную модернизацию 28 школ, детских садов и больниц в Тернопольской, Запорожской и Волынской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Модернизация школ и больниц

Финансирование осуществляется в рамках "Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины" (UMIP) и подкреплено гарантией Европейского Союза через инструмент Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, что подтверждает системную поддержку восстановления Украины.

Средства будут направлены на энергоэффективную реновацию общественных заведений, что поможет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы на коммунальные услуги. В частности, предусмотрено:

модернизацию 20 школ и детсадов в Тернополе и внедрение системы энергомониторинга (11,3 млн евро);

капитальное обновление трех крупных медицинских учреждений в Волынской области для улучшения условий пребывания пациентов и оптимизации расходов больниц (4,2 млн евро);

термомодернизацию пяти учебных заведений в Запорожье, важную для прифронтового региона и обеспечение надлежащих условий обучения (2,9 млн евро).

Этот транш ЕИБ будет способствовать повышению энергоэффективности и комфорта образовательных и медицинских учреждений в регионах, поддерживая устойчивое развитие общин Украины, отмечает пресс-служба.

Напомним, до конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.