- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕИБ выделил 18,4 млн евро на модернизацию школ и больниц в Украине
Европейский инвестиционный банк выделил 18,4 млн евро на энергоэффективную модернизацию 28 школ, детских садов и больниц в Тернопольской, Запорожской и Волынской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Модернизация школ и больниц
Финансирование осуществляется в рамках "Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины" (UMIP) и подкреплено гарантией Европейского Союза через инструмент Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, что подтверждает системную поддержку восстановления Украины.
Средства будут направлены на энергоэффективную реновацию общественных заведений, что поможет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы на коммунальные услуги. В частности, предусмотрено:
- модернизацию 20 школ и детсадов в Тернополе и внедрение системы энергомониторинга (11,3 млн евро);
- капитальное обновление трех крупных медицинских учреждений в Волынской области для улучшения условий пребывания пациентов и оптимизации расходов больниц (4,2 млн евро);
- термомодернизацию пяти учебных заведений в Запорожье, важную для прифронтового региона и обеспечение надлежащих условий обучения (2,9 млн евро).
Этот транш ЕИБ будет способствовать повышению энергоэффективности и комфорта образовательных и медицинских учреждений в регионах, поддерживая устойчивое развитие общин Украины, отмечает пресс-служба.
Напомним, до конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.