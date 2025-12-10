ЄІБ виділив 18,4 млн євро на модернізацію шкіл та лікарень в Україні

Європейський інвестиційний банк виділив 18,4 млн євро на енергоефективну модернізацію 28 шкіл, дитячих садків та лікарень у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Модернізація шкіл та лікарень

Фінансування здійснюється в межах "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" (UMIP) та підкріплене гарантією Європейського Союзу через інструмент Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, що підтверджує системну підтримку відновлення України.

Кошти будуть спрямовані на енергоефективну реновацію громадських закладів, що допоможе знизити споживання електроенергії та скоротити витрати на комунальні послуги. Зокрема, передбачено:

модернізацію 20 шкіл і дитсадків у Тернополі та впровадження системи енергомоніторингу (11,3 млн євро);

капітальне оновлення трьох великих медичних закладів у Волинській області для покращення умов перебування пацієнтів і оптимізації витрат лікарень (4,2 млн євро);

термомодернізацію п’яти закладів освіти у Запоріжжі, важливу для прифронтового регіону та забезпечення належних умов навчання (2,9 млн євро).

Цей транш ЄІБ сприятиме підвищенню енергоефективності та комфорту освітніх і медичних закладів у регіонах, підтримуючи сталий розвиток громад України, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, до кінця 2025 року у Києві планують завершити будівництво ще 7 укриттів нового покоління в школах і дитсадках. На будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти цьогоріч було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти розподілені між районами столиці.