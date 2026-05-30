Российские дроны разрушили вокзал в Шостке

Здание железнодорожного вокзала в Шостке Сумской области уничтожено в результате ночной атаки российских дронов-камикадзе. Также повреждена инфраструктура железнодорожной станции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Российские войска нанесли прямые удары несколькими десятками беспилотников по гражданскому объекту.

Вокзал в Шостке каждый день обслуживал сотни пассажиров из Сумской области. В результате обстрела здание потерпело разрушения, а также повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Жертв среди работников железной дороги и пассажиров удалось избежать. Во время воздушной атаки люди находились в укрытиях.

Железнодорожники ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы нанесенных повреждений.

Напомним, 13 мая под обстрелы попали украинские общины столицы и ряда областей. Главной целью атаки стала логистическая сеть страны. Зафиксировано 23 удара по железнодорожным объектам в северных, западных и центральных регионах Украины.