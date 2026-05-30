Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,22

44,11

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российские дроны разрушили вокзал в Шостке

Дроны разрушили вокзал в Шостке
Дроны разрушили вокзал в Шостке / Укрзалізниця

Здание железнодорожного вокзала в Шостке Сумской области уничтожено в результате ночной атаки российских дронов-камикадзе. Также повреждена инфраструктура железнодорожной станции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Российские войска нанесли прямые удары несколькими десятками беспилотников по гражданскому объекту.

Вокзал в Шостке каждый день обслуживал сотни пассажиров из Сумской области. В результате обстрела здание потерпело разрушения, а также повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Жертв среди работников железной дороги и пассажиров удалось избежать. Во время воздушной атаки люди находились в укрытиях.

Железнодорожники ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы нанесенных повреждений.

Напомним, 13 мая под обстрелы попали украинские общины столицы и ряда областей. Главной целью атаки стала логистическая сеть страны. Зафиксировано 23 удара по железнодорожным объектам в северных, западных и центральных регионах Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко