- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия атаковала железную дорогу дронами: повреждены локомотивы и подвижной состав (ФОТО)
Утром 12 мая российская армия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, мониторинговая команда предупредила об опасности заранее, но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию.
Пока ему предоставляется необходимая помощь, угрозы жизни нет.
Кулеба рассказал, что в результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.
Министр подчеркнул, что железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны.
Напомним, 5 мая в Харьковской области российский дрон атаковал и уничтожил вагон "Укрзализныци". На Полтавщине российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, а на Днепропетровщине был поврежден электровоз.