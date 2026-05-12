Россия атаковала железную дорогу дронами: повреждены локомотивы и подвижной состав (ФОТО)

РФ атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры / Минрозвития общин и территорий

Утром 12 мая российская армия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, мониторинговая команда предупредила об опасности заранее, но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию.

Пока ему предоставляется необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Кулеба рассказал, что в результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.

Министр подчеркнул, что железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны.

Напомним, 5 мая в Харьковской области российский дрон атаковал и уничтожил вагон "Укрзализныци". На Полтавщине российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, а на Днепропетровщине был поврежден электровоз.

Автор:
Светлана Манько